Unter dem Motto "Jetzt isch endlich g`nug mit Buddle, des neue Karlsruhe ` isch zum Knuddle", startet der 89. Karlsruher Fastnachtsumzug am 21. Februar, um 14.11 Uhr, mit 48 Fußgruppen und 29 Umzugswagen. Rund 2.200 Teilnehmer werden erwartet.

Am Ringcafé an der Ecke Mathy-und Karlstraße wird es außerdem einen Familienbereich geben.

Strecke des Karlsruher Fastnachtsumzugs geändert

Neu in diesem Jahr ist der geänderte Streckenverlauf. So werden die Umzugswagen die Zuschauermenge diesmal in umgekehrter Richtung erreichen. Bereits ab 12 Uhr werden sich die Teilnehmer in der stadtauswärts führenden Fahrbahn der Ettlinger Straße, zwischen Hermann-Billing-Straße und Nebeniusstraße, aufstellen.

Dateiname : Zugstrecke Karlsruher Fastnachtsumzug 2023 Dateigröße : 7647793 Datum : 13.02.2023 Download : Jetzt herunterladen

Von dort wird der Fastnachtszug in Richtung Mathystraße schreiten und dann in die Karlstraße abbiegen. Von da an bahnt sich der Fastnachtszug seinen Weg über die Kaiserstraße bis zum Marktplatz. Die östliche Innenstadt zwischen Kleiner Kirche und Durlacher Tor steht dieses Jahr nicht auf der Route.

Närrischer Markt um Karlsruher Pyramide

Am zentralen Schauplatz des Fastnachtsumzugs, dem Marktplatz, werden Gastronomen rund um die Pyramide einen närrischen Markt mit allerlei Leckereien einrichten.

Bei der Abschlussveranstaltung am Rathaus zeichnet eine Jury zudem die schönste Fußgruppe und das originellste Zugfahrzeug aus.

Karlsruhe/Bruchsal Fasching 2023: Alle Fastnachtsumzüge in Karlsruhe und Region Das könnte Sie auch interessieren

Motivwagen nimmt Stadtpolitik auf die Schippe

Bevor Oberbürgermeister Frank Mentrup zum Abschluss des Fastnachtsumzugs den Rathausschlüssel wieder zurückerhält, werden auf einem Motivwagen des Festausschusses Karlsruher Fastnacht (FKF) die politischen Verfehlungen des Stadtoberhaupts auf die Schippe genommen. Um was genau es sich dabei handeln wird, lässt FKF-Präsident Michael Maier auf Anfrage offen: "Ich verrate da jetzt noch nichts, aber eventuell hat es unter anderem mit einem Tortencafé zu tun"

Die Übergabe auf der Marktplatzbühne sowie die rituelle Beerdigung der Fastnacht stellen dabei den Schlussakt der Karlsruher Fastnachtskampagne dar.

Wie komme ich zum Umzug?

Fastnacht-Fans können mit dem ÖPNV direkt zur U-Bahnhaltestelle Marktplatz fahren und dann von dort das Umzugsgeschehen beobachten. Allergings gilt das nur für den Bahnverkehr unterhalb der Erde und für die Buslinien der VBK im Stadtgebiet.

Faschingsumzug Karlsruhe 2018 (Archivbild) © Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Anders sieht es bei den oberirdischen Linien aus. Die fahren am Fastnachtsdienstag, ab 13.30 Uhr, nämlich Umleitung. Laut VBK fahren sie in der Kriegsstraße wieder ab 16 Uhr, in der nördlichen Karlstraße ab 16.30 Uhr.

Fahrgäste können außerdem eine sogenannte "NarrenKarte" erwerben. Heißt: bis zu fünf Personen haben so die Möglichkeit, vom 16. bis 22. Februar, zum Preis von 25 Euro durch Karlsruhe fahren. Das Angebot gilt für die gesamte Fastnachtszeit vom 16. bis 22 Februar 2023.

Straßensperrungen im Rahmen des Umzugs

Entlang der Umzugsstrecke wird es ab zirka 12 Uhr zu Straßensperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, teilt die Stadt Karlsruhe auf ihrer Website mit. Den Karoline-Luise-Tunnel betrifft das nicht, allerdings soll die Ausfahrt in Richtung Stadtmitte (von Westen kommend) kurzfristig gesperrt werden.