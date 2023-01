von Hans-Joachim Of

Grünes Licht für die Fastnacht! Während in der Pfalz und in Städten wie Ludwigshafen, Germersheim, Westheim oder Bellheim die Fastnachtsumzüge 2023 aufgrund hoher Sicherheitsanforderungen reihenweise abgesagt wurden, geht man auf der anderen Rheinseite bei den Vereinen und Gesellschaften nach zweijähriger Coronapause das Thema Straßenfastnacht – Stand jetzt! - wie zuvor an.

In Karlsruhe läuft es wieder wie gewohnt

"Der Faschingsumzug in Karlsruhe wird wie geplant am Dienstag, 21. Februar um 14.11 Uhr starten", informiert Michael Maier, Präsident Karlsruher Festausschuss (FKF). Die Sache mit den behördlichen Auflagen und Vorschriften sei auch ein Landesproblem, so Maier.

Michael Maier, Präsident vom Festausschuss Karlsruher Fastnacht e.V. | Bild: Tim Carmele

"Wir auf der badischen Seite haben wie schon in den Vorjahren am Sicherheitsstandart gearbeitet und sind gut vorbereitet, was auf die Pfalz nicht 100-prozentig zuzutreffen scheint", meint der FKF-Präsident. Dort sei man womöglich ein wenig überrascht worden.

Der Gaudiwurm zieht also im nächsten Monat mit Musik und närrischem Spektakel durch die Karlsruher Straßen. Das bunte Treiben endet dann mit der Fastnachtsverbrennung vor dem Rathaus. Am nächsten Tag ist dann Aschermittwoch und Schluss mit lustig.

In Durlach, Ettlingen und Bruchsal finden Umzüge statt

Auch in Durlach (Fastnachtsonntag, 19. Februar, Start 14.11 Uhr) und Ettlingen am Rosenmontag, 20. Februar wird der närrische Umzug wie vorgesehen Spaß und Frohsinn verbreiten, heißt es. In der Region Bruchsal und in den Hochburgen geht der Daumen überall nach oben.

Bild: Hans-Joachim Of

"Unser Sicherheitskonzept steht und wir sind guter Dinge, dass unser beliebter Umzug, der am Fastnachtsonntag um 14.11 Uhr startet, ohne Probleme über die Bühne gehen wird", so Fred Hambsch, Vorsitzender des Festkomitees aus Rheinhausen. Die Anmeldungen von Wagen- und Fußgruppen würden aktuell täglich eintreffen und man rechnet mit 80 bis 90 Zugnummern.

Auch in der Faschingshochburg Hambrücken und dort, wo der Hambrücker Carnevals-Club in diesem Jahr sein närrisches Jubiläum "4x11 Jahre" feiert, startet der bei Alt und Jung nicht wegzudenkende Gaudiwurm, ebenfalls am Fastnachtsonntag, 19. Februar wie geplant um 13.31 Uhr.

"Zwei Stunden pure Straßenfastnacht"

"Vor einigen Jahren, hatten wir beim Internationalen Faschingsumzug mit Gästen aus der Schweiz und Frankreich teilweise über 120 Zugnummern zu stemmen. Das war für alle Beteiligten auch personell eine riesige Herausforderung, gerade auch wegen der Vorschriften in Sachen Zugbegleitung bei den großen Wagen", berichtet Oberzugmarschall Reinhold Weber.

Bild: Hans-Joachim Of

Inzwischen habe sich die Zahl der Wagen- und Fußgruppen auf rund 60 eingependelt. "Das reicht für zwei Stunden pure Straßenfastnacht." Aufgrund des Jubiläums organisiert der HCC in Hambrücken im Juli am Festwochenende zudem einen Nachtumzug, doch auch aus dem närrischen Lager in "Hambrigge" wird berichtet, dass es Jahr für Jahr mit der Organisation schwieriger wird, zumal der Nachwuchs zwar gerne feiert, doch beim Arbeiten lieber andere vorlässt.

Auch beim "Komitee Bruchsaler Fastnachtsumzüge" steht ein Jubiläum an, wie Martin Bauer, zweiter Vorsitzender des KBF "Die Holzlumpe 1965", berichtet. "Bei uns läuft am Sonntag, 12. Februar um 13.33 Uhr der bereits der 55. Faschingsumzug und wir sind bestens vorbereitet."

In der Barockstadt und dort, wo es "Brusl Ahoi" heißt, geht man aktuell von 60 bis 70 Zugnummern aus, wobei auch dort in den vergangenen Jahren die Zahl der Fußgruppen mit Hexen und Fabelwesen aus der schwäbisch-alemanischen Fasnacht zugenommen hat.

Rund 50 Gruppen in Rheinsheim

In Rheinsheim geht der Umzug traditionell am Rosenmontag, stets mit vielen Besuchern aus der Pfalz, über die Bühne. "Am 20. Februar erfolgt um 13.31 Uhr der Startschuss", lässt Peter Haake, Erster Vorsitzender der "Arbeitsgemeinschaft Rheinsheim" (ARGE), wissen. Bislang hätten sich rund 50 Gruppen, die im Vorfeld allesamt mit den Regularien versorgt wurden, gemeldet. "Wir begrenzen unseren Faschingsumzug auf maximal 80 Wagen- und Fußgruppen. Das ist schon sehr sportlich", so Haake.

Bild: Hans-Joachim Of

Alle behördlichen Auflagen seien erfüllt, wobei jede Zugnummer vor dem Start nochmals von Funktionären und der Polizei einem kurzen Check unterzogen wird, heißt es aus Rheinsheim. A

uch aus der Nachbarschaft und bei der Narhalla Philippsburg wird vermeldet: "Wir sind beim närrischen Treiben dabei!" Man hatte bei einer Sitzung, die vor wenigen Tagen zusammen mit Stadtverwaltung, Feuerwehr und Rotes Kreuz anberaumt war, die Sachlage diskutiert und sieht keine Bedenken.

Der Umzug wird wie gewohnt am Fastnachtsamstag, 18. Februar um 14.01 Uhr starten, wobei traditionell nur Fußgruppen zugelassen sind. "Eine Ausnahme gibt es lediglich bei einem Prinzenwagen, der in kleiner Ausführung erlaubt ist", teilt Vizepräsidentin und Umzugsministerin Kathleen Pahling mit.Man rechnet in der Garnisonstadt mit rund 44 Gruppen und freut sich auf viele Gäste entlang der Zugstrecke.

Rosenmontag in Neudorf

Auch bei der "Neudorfer Karnevals-Gesellschaft" (NeuKaGe) gibt es "Grünes Licht" für die Fastnacht, wie Präsident Daniel Prestel und Zugmarschall Kai Niederbühl auf Anfrage mitteilen.

Am Rosenmontag, 20. Februar geht der bunte Zug mit Elferrat, Kapellen, Motivwagen und Fußgruppen und einem dreifachen "Helau" durch Neudorfs Straßen. "Die Menschen wollen in nicht einfachen Zeiten das Leben feiern" heißt es überall.