von (ps/vem)

Wie 2020 wird die Umzugsstrecke in der Seilersbahn starten, danach geht es in die Huttenstraße und ein Stück entlang der Kaiserstraße - an der traditionellen VIP-Bühne vorbei. Auch Schlossstraße und Wörthstraße sind wieder Teil der Umzugsstrecke.

Am Friedrichsplatz verläuft der Umzug dann in Richtung Innenstadt weiter, biegt in die Anton-Wetterer-Straße ein und endet schließlich am Marktplatz. Auch die Aufstellung der Wagen und Fußgruppen bis zum Start des Umzugs erfolgt wie 2020 in der Württemberger Straße.

Die Aufstellung in der Württemberger Straße bringt Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich. Die Stadt Bruchsal bittet darum, die Ausweichstrecken und -Parkmöglichkeiten zu nutzen. Insbesondere könne für diesen Zweck das Parkhaus "Rathausgalerie“ genutzt werden, das dank der neuen Verkehrsführung erstmals angefahren werden kann. Auch das Parkhaus am Saalbachcenter stehe zur Verfügung.

"Vor und während des Umzugs ist in der gesamten Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, insbesondere ist die B 3 am Umzugstag in der Ortsdurchfahrt Bruchsal von 12 Uhr bis zirka 18.30 Uhr komplett gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert", so die Stadt Bruchsal weiter.