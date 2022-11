Karlsruhe vor 46 Minuten

Am 11.11. sind in Karlsruhe wieder die Narren los: FKF begrüßt fünfte Jahreszeit mit Rathaussturm

Am 11. November findet traditionell um 11:11 Uhr die Fastnachtseröffnung durch den Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) am Narrenbrunnen auf dem Kronenplatz in Karlsruhe statt. Der FKF führt unter anderem die Narrentaufe der neuen Präsidenten durch