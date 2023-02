Karlsruhe vor 1 Stunde

Platz für die Narren: Bahnen und Busse fahren am Faschingsdienstag Umleitung

Endlich wieder Faschingsumzug! In Karlsruhe ziehen am Dienstag, 21. Februar, die Narren durch die Innenstadt. Busse und Bahnen werden an diesem Tag Umleitungen fahren.