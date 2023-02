Karlsruhe vor 1 Stunde

Sicherheitskonzept der Polizei für Fasching in Karlsruhe: "In bewährte Weise gut aufgestellt"

Um den Narren in Karlsruhe und Durlach ein schönes, vor allem aber sicheres Treiben gewährleisen zu können, arbeiten Polizei, Behörden, Zünfte und private Sicherheitsunternehmen auch in diesem Jahr wieder Hand in Hand. Für die Umzüge in Durlach und Karlsruhe stellt Polizei ihr Sicherheitskonzept vor.