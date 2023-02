In weniger als einer Woche ist es soweit und der Karlsruher Fastnachtsumzug rollt durch die Straßen der Fächerstadt. In diesem Jahr allerdings auf einem anderen Weg als sonst. ka-news.de hat ihn sich einmal genauer angesehen.

Die neue Strecke des Karlsruher Fastnachtsumzuges. | Bild: Screenshot FKF

Der Umzug startet auf der stadtauswärtsführenden Fahrbahn der Ettlinger Straße. Dort stellen sich die närrischen Teilnehmer des 89. Karlsruher Fastnachtsumzugs zwischen Hermann-Billing-Straße und Nebeniusstraße ab 12 Uhr auf. Um 14:11 Uhr setzt sich der Zug dann in Richtung Innenstadt in Bewegung.

Bild: Elena Sausen

Noch ist die Straße stark befahren und könnte man Bedenken bekommen, wenn man an die Sicherheit der Narren denkt. Auf Anfrage von ka-news.de teilt Festausschusspräsident Michael Maier allerdings mit, dass die stadtauswärtsführende Spur gesperrt würde. "Es wird auch ein Halteverbot an den Parktaschen eingerichtet werden", so Maier.

Weiter geht`s in Richtung City mit Familienbereich am Ringcafé

Entlang der Ettlinger Straße führt der Weg weiter Richtung Stadt. Vorbei am Vierortbad bahnt sich der Umzug seinen Weg bis hoch zur Ecke Hermann-Billing-Straße. Dort nimmt der Umzug seine erste Abzweigung.

Bild: Elena Sausen

Ein paar Schritte weiter kommt man an der Beiertheimer- Allee vorbei. Mit den Augen ist die Mathysstraße bereits in Sichtweite und das Ringcafé auf der Ecke zur Karlstraße ist nicht mehr weit.

Bild: Elena Sausen

Dort soll es auch in diesem Jahr wieder einen Familienbereich geben. Dieser soll laut Maier insbesondere den kleinen Zuggästen dienen und ihnen die Möglichkeit geben, sich etwas distanzierter von den übrigen Menschenmassen aufhalten zu können.

Karlsruhe Platz für die Narren: Bahnen und Busse fahren am Faschingsdienstag Umleitung Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem verrät er: "Am Anfang haben die Teilnehmer noch richtig die Taschen voll mit Wurfmaterial." Des Weiteren werde das Café Böckeler die Kurve bewirten und je nach Wetterlage entsprechende Getränke und allerlei Leckereien aus der Backstube verkaufen. Zusätzlich wird es dort Musik geben und die Teilnehmergruppen anmoderiert werden.

Bild: Elena Sausen

Nachdem die närrischen Teilnehmergruppen am Familienbereich vorbeigezogen sind, nehmen sie dann über die Karlstraße direkten Kurs in Richtung Europaplatz. Auf ihrem Weg passieren sie in der Herrenstraße dabei eine von insgesamt sechs Notfallanlaufstelle.

Bild: Elena Sausen

Der nächste größere Platz, den die Umzugsteilnehmer ansteuern ist dann der nur wenige Schritte entfernte Stephansplatz auf der linken Seite.

Dort wird es einen eigens eingerichteten Handicap-Bereich geben und das Zuggeschehen moderiert werden. Vorbei an der Postgalerie führt der Weg dann in Richtung Europaplatz.

Auf dem Weg ins Herz der Innenstadt

Mit einer scharfen Kurve nach rechts geht es über die Kaiserstraße zum zentralen Schauplatz des Fastnachtsumzugs, dem Marktplatz. Noch steht dort nur der Narrenbaum und ist von der Fünften Jahreszeit noch nicht allzu viel zu sehen.

Bild: Elena Sausen

Am Fastnachtsdienstag aber soll dort eine große Party stattfinden. Für die kulinarische Verpflegung sorgen dabei Gastronomen, die rund um die Pyramide einen närrischen Markt mit allerlei Leckereien einrichten werden.

Tribüne schnell ausverkauft

Außerdem wird es am Marktplatz eine Tribüne geben. Karten sind allerdings keine mehr verfügbar. "Die Tribüne mit 114 Sitzplätzen war binnen einer Woche ausverkauft", teilt Maier auf Anfrage mit. Das Publikum sei dabei bunt gemischt.

© Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

"Hauptsächlich Fastnachter und Freunde der Fastnacht haben sich eine Karte gesichert. Aber auch aus dem Rathaus war der eine oder andere beim Ergattern einer Sitzplatzkarte erfolgreich", sagt Maier weiter. So würden unter anderem auch Oberbürgermeister Frank Mentrup sowie Bürgermeister Albert Käuflein auf der Tribüne zu sehen sein.

Nach der letzten Zugnummer soll es am Marktplatz Tanzauftritte und Musikdarbietungen geben und der Rathausschlüssel feierlich an Oberbürgermeister Mentrup zurückgegeben werden.

Karlsruhe "Narrenkarte": KVV bietet Fastnacht Ticket für 25 Euro an - für 5 Personen Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Abschlussveranstaltung am Rathaus zeichnet zudem eine Jury die beste Wagengruppe sowie die beste Fußgruppe mit einer Urkunde und einem Pokal aus. Anschließend wird die Karlsruher Fastnacht 2023 dann offiziell beerdigt.