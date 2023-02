Pünktlich zum Februarbeginn verpasst der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) dem Marktplatz-Weihnachtsbaum ein Makeover. Die ersten Äste fielen bereits am Mittwoch, den 1. Februar. Diese Recycling-Aktion ist aber an sich nichts Neues. Schon im Jahr 2022 hatte der FKF den ausgedienten Weihnachtsbaum einem närrischen Umstyling unterzogen.

(Archivbild aus dem Jahr 2022) OB Frank Mentrup und FKF-Präsident Michel Maier vor dem geschmückten Narrenbaum | Bild: Thomas Riedel

Keine Gefahr durch herabfallende Äste

"Wir haben bereits die unteren Äste abgeschlagen. Am dritten Februar geht es dann mit dem Schmücken los", bestätigt FKF-Pressesprecherin Jutta Hauswirth im Gespräch mit ka-news.de. Dazu werden verschiedene Blechplatten an den Baum gehängt und auch das Narrenzepter, die Marotte, findet an dem Baum einen Platz.

Karlsruhe/Bruchsal Fasching 2023: Alle Fastnachtsumzüge in Karlsruhe und Region Das könnte Sie auch interessieren

Gefahr für die Sicherheit der Bürger habe jedoch nicht bestanden. "Es gibt nur eine kleine Absperrung und einen Sicherheitshinweis", so die FKF-Sprecherin. Die offizielle Übergabe des fertigen Narrenbaums findet am 4. Februar auf dem Marktplatz statt.