"In einer ersten Bilanz blickt das Polizeipräsidium dabei auf einen überwiegend zufriedenstellenden Einsatzverlauf zurück", so die Beamten in einer entsprechenden Pressemeldung am Dienstagabend.

Mit neuer Streckenführung startete der Umzug traditionell um 14.11 Uhr in der Ettlinger Straße und führte über die Beiertheimer Allee, Mathystraße, Karlstraße und Kaiserstraße bis zum Marktplatz, wo er gegen 17.10 Uhr endete. Nach Schätzungen des Veranstalters hatten sich rund 60.000 Zuschauer entlang der Aufzugsstrecke eingefunden.

Karlsruhe Karlsruhe feiert Fastnacht: Das war der Umzug (im Live-Ticker zum Nachlesen) Das könnte Sie auch interessieren

Keine größeren Ausschreitungen

Größere Ausschreitungen waren im Umfeld der Veranstaltung mit Sachstand 19 Uhr ebenso wenig zu verzeichnen wie die Begehung schwerwiegender Straftaten, lautet das Fazit der Polizei. "Dennoch mussten die eingesetzten Polizeibeamten immer wieder bei einzelnen Körperverletzungsdelikten, Streitigkeiten und randalierenden Personen einschreiten, Platzverweise aussprechen und mehrere Personen in Gewahrsam nehmen", so der Bericht.

Und weiter. "Bei einer Streitigkeit auf dem Marktplatz leistete ein Mann Widerstand gegen einen Polizeibeamten und verletzte ihn dabei leicht. Im Bereich der Kriegsstraße griffen zwei alkoholisierte Personen zwei Polizisten an. Die Beamten blieben dabei unverletzt. Die Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen."