Wer die Tage bis zum Durlacher Fastnachtsumzugs an einer Hand abzählt, bekommt diese nicht mehr voll. Schon bald bahnt sich der Durlacher Faschingsumzug unter dem Motto "In Durlach steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!" seinen Weg durch die malerische Altstadt.

Los geht es für die närrischen Teilnehmer des 67. Durlacher Fastnachtsumzugs am Faschingssonntag, 19. Februar um 14.11 Uhr an der Kreuzung von Auer Straße, Rommelstraße, Oberwald- und Amalienbadstraße. Ein Startpunkt, der durch seine Geräumigkeit ein beliebter Standplatz seien, dürfte.

Mit großen Schritten führt der Weg der Fastnachter von dort stadteinwärts. Allerdings wird in diesem Jahr auf den Bogen durch die Auemer Straßen verzichtet. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten in Durlach-Aue. Die ehemalige Paracelsusklinik wird dadurch also diesmal nicht passiert.

Bild: Elena Sausen

Die Fastnachter überqueren die Ernst- Friedrich-Straße daher direkt und ziehen weiter in Richtung Bleichstraße. Von Mehrfamilienhäusern eingerahmt, bahnt sich der Zug dort weiter in Richtung Auerstraße seinen Weg.

Bild: Elena Sausen

In einer scharfen Kurve geht es dann erneut über die Ernst-Friedrich-Straße. Auf Höhe der Pforzheimer Straße machen sich die närrischen Zugteilnehmer dann auf ihren letzten größeren Abschnitt in die Pfinztalstraße . Auf ihrem Weg passieren sie dabei unter anderem an der Ecke zur Bienleinstorstraße/ Pfinztalstraße eine von insgesamt sechs Notfallstellen, die durch Aufstellflaggen zu erkennen sein werden.

Bild: Elena Sausen

Momentan gleitet die Linie 1 noch entlang der Trassen auf der Pfinztalstraße. Am Fastnachtssonntag wird diese ab 13.25 Uhr nur noch bis zur Haltestelle Auer Straße und nicht weiter Richtung Turmberg fahren. Auch die Straßenbahnen der Linie 2 mit Fahrtziel Wolfartsweier wenden ab 13.50 Uhr ebenfalls nach der Haltestelle Auer Straße.

Ab 15.50 Uhr soll der Fahrweg der Linie 2 bereits wieder regulär fahren. Die Linie 1 hingegen nimmt erst ab 17.20 Uhr wieder ihren gewohnten Kurs in Richtung Endhaltestelle Turmberg auf.

Die Strecke des Faschingsumzug in Durlach. | Bild: Screenshot FKF

Indes führt die Strecke für die Narren weiter über die Pfinztalstraße, vorbei am Durlacher Marktplatz. Vom historischen Rathausbalkon werden dort in diesem Jahr Roland Laue und Gerhard Holzwarth das närrische Geschehen moderieren. Außerdem wird es am Gewölbekeller des Rathauses einen separierten Familienbereich geben, welcher mit Aufsichtspersonal besetzt sein wird, um der Familienzone ihren Zweck beibehalten zu können.

Bild: Elena Sausen

Nur wenige Meter weiter nimmt der Umzug seine letzte Abzweigung in die Karlsburgstraße. Ende des Narrendefilee ist voraussichtlich gegen 16.30 Uhr.

Bild: Elena Sausen

Wie die Stadt Karlsruhe mitteilt, werden sich die Fastnachter am 21. Februar ab 19:31 Uhr noch einmal auf dem Durlacher Marktplatz treffen, um die Fastnacht offiziell zu beerdigen.

Hier nochmal der genaue Streckenverlauf zum Download: