Schwimmen, plantschen, Sonne genießen. Bei den hohen Temperaturen in Karlsruhe besuchen manche lieber einen Baggersee als ein Schwimmbad. Der Vorteil: Häufig kosten die Seen keinen Eintritt und verfügen inzwischen über öffentliche Toiletten, einen Biergarten oder ein Restaurant. Der Nachteil: Bei den Seen in und um Karlsruhe gilt zumeist die Devise "baden auf eigene Gefahr" oder es ist gar nicht erst gestattet.

Viele Menschen ziehen dem Schwimmbad den See vor. | Bild: Pezibear@pixabay.com

Wo ihr in Karlsruhe aber trotzdem ins kühle Nasse springen könnt, haben wir hier für euch zusammengefasst. Mehr Informationen zu den Seen erfahrt ihr auch in unserem ka-news.de Badeseen-Test. Kleiner Hinweis: Baggerseen, die Eintritt kosten, haben wir in diesem Artikel nicht berücksichtigt.

See in und um Karlsruhe: Epplesee in Forchheim

Der Epplesee, kurz "Epple", ist einer der beliebtesten Baggerseen in der Nähe von Karlsruhe. Innerhalb von 20 Minuten gelangt man über die B36 zum Parkplatz, auf dem das Auto für 6 Euro abgestellt werden kann. Dieses sollte über das Online-Portal gekauft werden, da bei großem Besucherandrang keine Tagestickets an der Parkkasse erhältlich sind. Die Zufahrt zum Parkplatzgelände ist dann ausschließlich mit einem gültigen eTagesticket oder einem eSaisonticket möglich.

Blick über den Epplesee (Badesee) | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Das Besondere an dem See ist, dass es sowohl einen Textil als auch einen FKK-Bereich gibt. Während die "Textiler" es sich auf der großen Liegewiese und im vorderen Bereich und am seitlichen Strand des Sees gemütlich machen können, befindet sich der FKK-Strand im hinteren Abschnitt des Baggersees. Darüber hinaus ist der Epplesee besonders bei Wassersportlern beliebt.

Essen am Epplesee Forchheim: Seegugger

Der Epplesee verfügt über öffentliche Toiletten und über einen Biergarten namens "Seegugger" mit Panoramablick. Das Lokal ist ein Selbstbedienungsrestaurant, bei dem die Gäste zwischen Eis, warmen und kalten Speisen und diversen Getränken entscheiden können. Geöffnet hat der Seegugger vom 1. April bis zum 31. Oktober, je nach Wetterlage.

Öffnungszeiten Seegugger Epplesee

Biergarten: 11 Uhr bis 23 Uhr

Küche: 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Bar: 12 Uhr bis 23 Uhr

Last Order: 22.45 Uhr

Bild: pixabay@couleur

Parken und Haltestelle am Epplesee

Der Epplesee in Forchheim verfügt im Norden über Parkplätze, wofür im Voraus E-Tickets von jeweils sechs Euro gekauft werden müssen. Restkontingente können zum Preis von 7 Euro an der Parkkasse erworben werden (EC-/Girocard, VISA, Mastercard). Seit 2021 ist keine Barzahlung mehr an der Parkkasse möglich.

Achtung! Wegen des großen Ansturms auf den Badesee wird am Epple intensiv nach Falschparkern kontrolliert.

Wer lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reisen möchte, muss an der Haltestelle "Forchheim Bahnhof" aussteigen.

See in und um Karlsruhe: Streitköpflesee in Linkenheim-Hochstetten (BaLi)

Ein großer Sandstrand und ein Paradies für Taucher. Der Linkenheimer Baggersee "Streitköpflesee", der von den Bürgern kurz "BaLi" genannt wird, ist im Sommer einer der Lieblingsplätze der Karlsruher. Zirka 20 Minuten braucht man von der Fächerstadt zu dem kühlen Nass. Allerdings ist der Streitköpflesee zu seiner Saisonzeit häufig überfüllt. Eine öffentliche Toilette und ein Kiosk sorgen für den nötigen Komfort. Hunde sind an dem See leider nicht gestattet.

Der Baggersee Streitköpfle im Südwesten von Linkenheim-Hochstetten | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Achtung: Tauchen und Baden sind nur vom 1. April bis 30. September erlaubt. Außerdem dürfen nur Personen auf Tauchgang gehen, die im Besitz eines Tauchpasses sind. Weitere Regelungen für den Streitköpflesee finden sich auf der Webseite des Sees.

Parken und Haltestelle am Baggersee Linkenheim-Hochstetten "Streitköpflesee"

Der See verfügt über einen gebührenpflichtigen Parkplatz. Ein Tagesticket kostet fünf Euro für einen Pkw und 2,50 Euro für ein Motorrad oder einen Roller. Ein Wohnwagen/Wohnmobil-Fahrer muss 10 Euro zahlen. Der eigentliche Eintritt zum See ist kostenfrei.

Mit dem öffentlichen Personennahverkehr ist die Reise zum BaLi nicht zu empfehlen. Der Grund: Die nächste Haltestelle "Linkenheim Rathaus" ist 2,3 Kilometer von dem See entfernt.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Gießen in Linkenheim-Hochstetten

Ein weiterer Badesee bei Linkenheim-Hochstetten befindet sich im westlichen Teil der Region und ist namensgleich mit dem Nachbarsee auf der Gemarkung Liedolsheim. Während der nördliche Bereich des Sees den Anglern vorbehalten ist, kommen im südlichen Bereich auch die Schwimmer auf ihre Kosten. Dort bietet der See Liegewiesen und einen abfallendem Sandstrand.

Parken am Baggersee Gießen in Linkenheim

Geparkt werden kann am Fischerheim Liedolsheim und auf einem Parkplatz in der Nähe der Straße "am Gießen". Ein Besuch mit dem Öpnv von Karlsruhe ist allerdings nicht empfehlenswert, da erst ein Umstieg in Graben-Neudorf notwendig wäre und anschließend ein Fußmarsch von zirka 30 Minuten anstünde.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Grötzingen

Dieser beliebte See in Karlsruhe liegt idyllisch gelegen in einem Waldstück, zum Teil im Naturschutzgebiet, weshalb hier einige Regelungen zu beachten sind. Auch hier gibt es einen kleinen FKK-Bereich. Für die nötige Infrastruktur sorgen das Clubhaus, das Anglerhaus und ein Kiosk. Um den See herum führt auch ein Weg, der gerne von Spaziergängern genutzt wird.

Parken und Haltestelle am Baggersee Grötzingen

Das See verfügt über einen eigenen Parkplatz in der Bruchwaldstraße. Alternativ können auch die Parkplätze am "Fischerheim" genutzt werden. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sollten Besucher sich auf einen rund 2 Kilometer langen Marsch einstellen. Die Haltestelle heißt "Grötzingen Nord" und wird von der Buslinie 21 angefahren.

(Symbolbild) | Bild: Paul Needham

Baggersee Grötzingen Restaurant

Das Restaurant Fischerheim mit Biergarten liegt direkt am See und bietet Speisen zu einem guten Preis an. Das besondere: Das Restaurant hat keinen Ruhetag und kann darum jeden Tag besucht werden. Öffnungszeiten sind jeweils von 10 Uhr bis 23 Uhr.

Wer nach dem Seebesuch noch etwas essen gehen möchte, findet in der Bruchwaldstraße das Restaurant "Delphi". Ein griechisches Lokal mit Außenbereich.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Fuchs & Gros in Eggenstein-Leopoldshafen

Der rund 20 Meter tiefe See gehört zu den zwei Badeseen der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen. Vor allem bei Wassersportlern und Tauchern ist der See beliebt, aber auch bei Familien. Das Besondere: Mit seiner Größe von rund 40 Hektar kann der See von Neupotz, Karlsruhe und Leimersheim aus erreicht werden.

Blick über die Naturflächen und Altrhein hin zu den Baggerseen, rechts Fuchs&Gros | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Von Karlsruhe aus gelangt man mit dem Auto innerhalb von zirka 25 Minuten an den See. Für das leibliche Wohl sorgen zwei Restaurants, die sich in der Nähe des Baggersees Fuchs & Gros befinden: der Schützenverein Eggenstein und das etwas abgelegenere Fischerheim Eggenstein.

Parken und Haltestelle am Baggersee Fuchs & Gros in Eggenstein-Leopoldshafen

Der Baggersee Fuchs & Gros kann mit einer Durchfahrtsgenehmigung von verschiedenen Seiten mit dem PKW angefahren werden. Ansonsten empfiehlt es sich beispielsweise, das Auto in der Nähe des Schützenvereins, beim Kopfweg, zu parken.

Für Nutzer des Öpnv ist leider keine geeignete Haltestelle in der Nähe vorzufinden.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Untergrombach "Metzgerallmend"

Der Baggersee in Untergrombach, ein Ortsteil von Bruchsal, ist in zwei große Nutzungszonen unterteilt: Zwei Naturschutzzonen und ein Bereich zum Baden. Der See ist zirka 25 Meter tief, 20 Hektar groß und wird in der Hochsaison vom DLRG überwacht. Funfact: Mit dem Kies aus dem See wurde unter anderem die A5 gebaut.

Achtung: Hunde sind während der Badesaison am See nicht erlaubt, dafür darf vor Ort gegrillt werden. Ein WC-Wagen ist ebenfalls am See vorhanden.

Baggersee Untergrombach | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Parken und Haltestelle am Baggersee Untergrombach

Von Karlsruhe ist de Baggersee Untergrombach zirka 30 Minuten mit dem Auto entfernt. Anschließend kann das Fahrzeug auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz an der Joß-Fritz-Straße abgestellt werden.

Autos: 5 Euro

Motorräder und Roller: 2,50 Euro

Mit der Bahn ist man zirka 30 bis 45 Minuten zur Haltestelle "Untergrombach" unterwegs und muss anschließend einen Weg von rund 15 Minuten Gehzeit hinter sich bringen.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Stutensee-Staffort

Der kleine Badesee Stutensee-Staffort befindet sich in der gleichnamigen Kreisstadt und ist zirka 30 Minuten von Karlsruhe entfernt. Vom 01. April bis 31. Oktober eines jeden Jahres, zwischen 6 Uhr und 22 Uhr, ist vor Ort das Tauchen erlaubt. Dafür gibt es auf der nördlichen Seite des Sees (beim Fischerheim) sogar einen extra Tauchereinstieg.

Am See entspannen gehört im Sommer einfach dazu. | Bild: Anrita1705@pixabay.com

Daneben, im Osten, befindet sich die Badezone. Gegenüber die Laich- und Biotopzone, die nicht betreten werden darf. Der südliche Teil ist den Anglern vorbehalten. Kurzum: Es herrscht eine strikte Trennung, die auch regelmäßig durch das Ordnungsamt kontrolliert wird.

Achtung: Öffentliche sanitäre Anlagen sind am Baggersee nicht vorhanden.

Parken und Haltestelle am Baggersee Stutensee-Staffort

Beim Baggersee Stutensee-Staffort sind keine öffentlichen Parkplätze vorhanden, es befindet sich jedoch ein kleiner Parkplatz am Fischerheim. Der Besuch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nimmt rund eine Stunde in Anspruch. Nach der Ankunft an der Haltestelle "Staffort Weingartener Straße" sind es noch zirka 15 Minuten Fußmarsch.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Fermasee in Rheinstetten-Neuburgweier

Laut Google-Bewertungen ist der Fermasee in der Nähe von Karlsruhe ein "schönes und ruhiges Erholungsgebiet, der heute zum Naturschutzgebiet "Altrhein Neuburgweier“ gehört. Hier kann vom 15. April bis zum 15. Oktober gebadet werden, wobei Teile des Sees als Naturschutzgebiet ausgewiesen und darum für Badegäste gesperrt sind. Tauchen, das Mitführen von Hunden, Boot fahren und grillen sind hier allerdings verboten.

Parken am Fermasee in Rheinstetten-Neuburgweier

Beim Fermasee ist ein entgeltpflichtiger Parkplatz auf der südöstlichen Seite vorhanden. Vom 01. April bis zum 31. Oktober eines Jahres, täglich von 8.30 Uhr bis 18 Uhr, können Besucher dort ihr Fahrzeug abstellen. Es gilt ein Nachtparkverbot in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr. Der Zugang zum Parkplatz ist nur mit einem gültigen eTicket möglich.

Liegewiese am Fermasee in Neuburgweier | Bild: Rieck/ps

Achtung: Für den Fermasee gibt es ab 2022 keine Saisontickets mehr. Ein Tagesticket am Fermasee kostet 6 Euro.

Mit dem Öpnv zum Fermasee ist es etwas umständlicher als zu seinem Nachbarn, dem Epplesee. Zunächst muss der Besucher zirka eine Stunde zur Haltestelle "Neuburgweier Mitte" fahren, danach muss der Besucher einen Fußweg von zirka 11 Minuten hinter sich bringen.

See in und um Karlsruhe: Baggersee Weingarten

Liegewiese, Sandstrand, Spielplatz. Der beliebte Baggersee in Weingarten ist von Karlsruhe aus in zirka einer halben Stunde erreichbar. Öffentliche Toiletten, das Restaurant Fischers Fritz und das wachsame Auge der DLRG zur Hauptsaison (6. Mai bis 30. September) runden das Badespaß-Erlebnis ab.

Wichtig: Der Kiesabbau ist nach wie vor in Betrieb und es dürfen keine Hunde mitgebracht werden.

Zwei Kinder paddeln über einen Badesee (Symbolbild) | Bild: suju-foto@pixabay.com

Parken und Haltestelle am Baggersee Weingarten

Am Badesee in Weingarten ist ein entgeltpflichtiger Parkplatz vorhanden. Hier wird zwischen Tageskarte und Saisonkarte unterschieden. Der Eintritt selbst ist kostenlos.

Tageskarte

Auto ganztägig 7 Euro

Auto Feierabendtarif ab 17 Uhr 4 Euro

Motorrad ganztägig 3 Euro

Motorrad Feierabendtarif ab 17 Uhr 2 Euro

Saisonkarte

Auto Saisonkarte Einheimische 40 Euro

Auto Saisonkarte Auswärtige 55 Euro

Motorrad Saisonkarte Einheimische 20 Euro

Motorrad Saisonkarte Auswärtige 30 Euro

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauchen Besucher zirka 42 bis 60 Minuten. Anschließend muss der restliche Weg von rund 2,4 Kilometern zu Fuß zurückgelegt werden.