Karlsruhe vor 1 Stunde

Jung und Schleusener: Wie die KSC-Leistungsträger über den Saisonstart denken

Sebastian Jung und Fabian Schleusener gehören in der in der bisherigen Saison zum absolutem Stammpersonell des Karlsruher SC. Noch dazu überzeugen beide mit zuletzt guten Leistungen. Jetzt wollen beide in Düsseldorf nachlegen.