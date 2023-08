Karlsruhe vor 1 Stunde

Vorne und hinten top! KSC-Verteidiger Jung krönt gute Leistung mit einer Vorlage

Sebastian Jung, Rechtsverteidiger des Karlsruher SC, lieferte beim 2:0 Sieg gegen Eintracht Braunschweig mal so richtig ab. Belebender Faktor in der Offensive und eine sichere Bank in der Defensive. Jung überzeugte hinten wie vorne und lieferte zudem die Vorlage zum wichtigen 1:0.