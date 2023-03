Was die Aufstellung für den 25. Spieltag angehe, so wolle Christian Eichner "kaum etwas verändern". Die Mannschaft habe sich in der derzeitigen Konstellation bewährt und darauf wolle man weiter aufbauen, erklärt der KSC-Trainer während der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag. Außerdem ist Eichner in Sachen Aufstellung weiter von Spieler-Ausfällen betroffen.

Kyoung-Rok Choi hat sich das Schlüsselbein gebrochen.

"Die beiden Verletzten Tim Breithaupt und Kyoung-Rok Choi werden wohl noch eine Weile auf dem Platz fehlen. Kyoung trainiert allerdings bereits wieder mit dem Ball - trotz verletzter Schulter", sagt Eichner. Wann der offensive Mittelfeldspieler in den Kader zurückkehre, wisse er noch nicht.

"Flow aus Siegesserie laufen lassen"

Was das Momentum der laufenden Siegesserie angeht, so herrscht in diesem Punkt weit mehr Klarheit. Der Trainer will hier einen Mittelweg gehen: "Zu große Lockerheit wollen wir vermeiden und doch gleichzeitig den Flow laufen lassen." Bedeutet: Den mentalen Höhenflug nach dem Sieg gegen den HSV mitnehmen, ohne überheblich zu werden, meint Eichner.

Heimspiel am Sonntag, 12. März 2023, im BBBank Wildpark. | Bild: Michaela Anderer

Gleichzeitig wolle man das eigene Licht nicht unter den Scheffel stellen. "Wir wollen versuchen, die nächsten Punkte aufs Konto zu buchen, auch wenn es gegen Spitzenkandidaten ebenfalls nur drei Punkte gibt", so Eichner. Damit nähere man sich weiter stetig der magischen 40-Punkte-Marke - und kehre dem möglichen Abstieg den Rücken.

Klassenerhalt, statt Aufstieg im Blick

Einen Blick auf die Spitze hat der Trainer dabei nicht. "Wir sind da, um die Liga zu halten", erklärt Eichner der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir sind derzeit auf Tabellenplatz 8 oder 9, so genau schaue ich mir das nicht an. Unser Fokus liegt auf den Abständen von Platz 16, 17 und 18."

KSC gegen Heidenheim: Trainer Eichner hat den Tabellenkeller weiter im Blick. | Bild: Theresa Thiem

Ganz klar auf die Tabellenführung fokussiert seien hingegen die Gegner des 25. Spieltags. "Heidenheim ist seit 10 Jahren nah dran am Bundesliga-Traum. Das sind tolle Gegner, vor denen man natürlich Respekt hat", so Eichner. Dennoch wolle man am 17. März dagegenhalten.

Hinrundenspiel war "Reifeprüfung"

"Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner Chancen herausspielen können und in der Lage sind, vernünftig zu schließen", meint der Trainer. Auf dem vermeintlich trostlosen 0:0 aus der Hinrunde wolle man bei der anstehenden Begegnung aufbauen.

Das Hinrundenspiel am 11. September 2022 - für Trainer Christian Eichner "eine bestandene Reifeprüfung der Mannschaft". | Bild: Mia

"Das war eine Reifeprüfung für die Mannschaft. So ein Abnutzungskampf ist zwar nach außen hin wenig spektakulär - aber diese Langeweile nehme ich gern in Kauf", erklärt der Cheftrainer. Ziele erreichen bedeute im Fall Heidenheim, "das Spektakel im eigenen 16-er" herunterzuschrauben. Damit spielt Eichener auf den gefährlichen Tim Kleindienst an, den man bei sich im 16-er lieber nicht sehen will.

Die nächsten 3 Punkte holen

Aber auch in Anbetracht der Laufstärke und der bekannten Zielstrebigkeit für ein frühes 1:0 sei beim Kontrahenten am nächsten Spieltag Vorsicht geboten. "Egal wie viel du läufst, Heidenheim läuft mehr", meint Eichner. Dennoch wolle der KSC ebenfalls ins Laufen investieren, um seinen Anteil am Spiel zu wahren.

Der Heidenheimer Jan-Niklas Beste (r) springt nach seinem Treffer zum 1:0-Siegtor in die Luft. | Bild: Daniel Löb/dpa

"Außerdem haben wir auch ein gutes eigenes Spiel, und das werden wir ebenfalls versuchen durchzudrücken, wie bereits in den letzten Spielen", erklärt der Trainer. Schließlich sei eine legitime Verteidigungsstrategie gegen ein frühes 0:1, selbst mit einem Tor in Führung zu gehen. "Wir brauchen noch Punkte und setzen alles daran, den nächsten 3er mit nach Karlsruhe zu ziehen. Das wird Frank (Schmidt, Trainer des FC Heidenheim)) genauso sehen und deshalb erwartet und ein spannendes Spiel", sagt Eichner.