Der Karlsruher SC verabschiedet sich mit einem 2:2-Remis gegen Hertha BSC in die letzte Länderspielpause des Kalenderjahres. Ob es in der Spielpause ruhig auf dem Gelände rund um den BBBank Wildpark scheint mindestens fraglich. Die Mitgliederversammlung am 4. Dezember wirft ihre Schatten bereits voraus.

Die Ruhe vor dem Sturm?

Spätestens dann dürfte es im andauernden Streit in der KSC-Führungsebene wieder laut werden. Nach der Androhung der Supporters Karlsruhe gegen Vize-Präsident Müller einen Abwahlantrag zu stellen, war zunächst wieder Ruhe in die Führungsgremien eingekehrt - zumindest in der Öffentlichkeit wurde nicht mehr diskutiert.

KSC-Geschäftsführer Michael Becker, Präsident Holger Siegmund Schultze und die Vizepräsidenten Günter Pilarsky und Martin Müller. (von links) | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Nun geht es weiter. Der KSC verschickte kürzlich die Einladungen zur Mitgliederversammlung. Darin enthalten die Tagesordnung für das Treffen in der Schwarzwaldhalle. Ein Punkt auf dieser Tagesordnung lautet: "Antrag auf Abberufung des Vizepräsidenten, Herr Martin Müller." Haben die Supporters ihre Drohung wahr gemacht?

Nein. Laut einem Bericht der "Badischen Neuesten Nachrichten" (BNN), hätten die Supporters mit dem unter Tagesordnungspunkt 15 verordneten Abwahlantrag nichts zu tun. Dies schildert Supporters-Vorsitzender Marco Fuchs gegenüber der Tageszeitung.

Antrag: Verhalten Müllers verstößt gegen Vereinssatzung

Zur Begründung des Abwahlantrags heißt es in den vom KSC verschickten Unterlagen: "Das Verhalten des Vizepräsidenten und Beiratsmitglieds Martin Müller stellt zum wiederholten Mal eine Diskreditierung der Vereinsgremien, eine Missachtung der in der Vereinssatzung verankerten Verschwiegenheitspflicht und eine in der öffentlichen Wahrnehmung erheblichen Rufschädigung des Vereins dar."

Martin Müller bei der Hauptversammlung. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Beispielhaft nennen die Antragssteller vier Sachverhalte, bei denen sich Müller aus ihrer Sicht vereinsschädigend verhalten habe: