In seiner Aufforderung hat Martin Müller zum Wohle des KSC angeboten ein zeitnahes Gespräch im direkten Austausch stattfinden zu lassen. "Dieses Angebot möchten und werden wir, der Vorstand der Supporters Karlsruhe e.v., zeitnah umsetzen", so der Fan Dachverband in einer Mitteilung an die Presse.