Unentschieden im letzten Test: KSC schafft gegen Ulm nur ein 1:1

Der Testspielgegner des KSC ist bereits voll im Spielbetrieb. Die Elf von Trainer Robert Lechleiter startete am Mittwoch in die Pflichtspielsaison. Im Landespokal Württemberg gewann der SSV Ulm mit 3:0 gegen den Landesligisten SV Mietingen. Zu erwarten war dementsprechend ein starker Zweitligaabsteiger, der durch zahlreiche Umbrüche im Kader den erneuten Aufstieg in die 2. Bundesliga anstrebte.

Christian Eichners Taktik

Christian Eichner setzte auf vertraute Kräfte in der Verteidigung. Franke, Kobald und Rapp zusammen mit den Flügelspielern David Herold und Sebastian Jung bildeten die Fünferkette vor Bernat im Tor. Im Mittelfeld spielten Wanitzek, Burnic und Müller. Als Zielspieler fungierte der Doppelsturm bestehend aus Louey Ben Farhat und Roko Simic.

Icon Vergrößern KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer Icon Schließen Schließen KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer

Die Ulmer nutzten den Test vor dem Saisonauftakt ebenfalls, um in der Startelf einige Änderungen vorzunehmen. Der gebürtige Karlsruher Christian Ortag stand von Anfang an im Tor der Spatzen. In der Abwehr setzte Lechleiter auf Reichert, Boller und Mazagg. Im Angriff sorgten Röser, Castelle und Becker für Druck auf das Karlsruher Tor.

Schnelles Glück für Karlsruhe

Der erste Angriff bescherte den Blau-Weißen direkt das erste Tor in diesem Testspiel. Nach einem hohen, langen Pass auf Dženis Burnić landete der Ball bei Roko Šimić. Kurz vor dem Ulmer Tor sprang der Ball beim Schussversuch des Kroaten an die Hand des Verteidigers Johannes Reichert. Der Unparteiische Martin Wilke entschied sofort auf Handelfmeter. Kapitän Marvin Wanitzek verwandelte den Strafstoß souverän (1.).

Icon Vergrößern KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer Icon Schließen Schließen KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer

Die Führung der Karlsruher spiegelte das Geschehen der ersten 25 Minuten nahezu wider. Zu erkennen war, dass die Mannschaft unter Trainer Christian Eichner agil und kämpferisch in den Zweikämpfen auftrat. Belohnt wurden die Ballgewinne im Mittelfeld durch gefährliche Torchancen vor dem Ulmer Kasten. In der 16. Spielminute rutschte Ben Farhat nach einer Hereingabe durch David Herold knapp am Ball vorbei (16.). Kurze Zeit später spielte Louey den Flachpass auf Šimić, der die Kugel ebenfalls haarscharf verfehlte (20.).

Ausgleich per Kopf

Eine kurze Unaufmerksamkeit in der Defensive bescherte den Spatzen den Ausgleich. Niklas Kölle flankte den Ball in den Strafraum der Fächerstädter, wo der 1,97 Meter große André Becker den Ball per Kopf an Bernat vorbei einnetzte (30.).

Icon Vergrößern KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer Icon Schließen Schließen KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer

Vor der Pause kamen beide Teams nicht mehr gefährlich in die Nähe des Tores. Lediglich der Ulmer Stürmer Becker lief zweimal in Richtung Karlsruher Tor, mit der Hoffnung auf die Führung. Den ersten Schuss blockte Innenverteidiger Christoph Kobald ab (42.), im zweiten Anlauf war Nicolai Rapp zur Stelle und sicherte den Ausgleich zur Pause (43.).

Icon Vergrößern KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer Icon Schließen Schließen KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer

Ohne Wechsel passierte nach der Pause erst einmal wenig. Auf beiden Seiten fehlten die großen Torchancen, wobei Hans Christian Bernat einmal mehr das Karlsruher Tor sauber hielt (57., 58.).

Kein Siegtreffer in Durchgang Zwei

Die Einwechslung von Lilian Egloff (62.) brachte gleich zwei Chancen mit sich. Nach einem langen Pass von Marcel Franke hatte Egloff viel Grün vor sich. Im Eins-gegen-Eins mit Keeper Ortag schlenzte Egloff den Ball knapp am Tor vorbei (64.). Zwei Minuten später nochmals die Chance. Der Neue auf dem Platz scheiterte jedoch am Ulmer Torwart (66.).

Icon Vergrößern KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer Icon Schließen Schließen KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer

Danach wechselte Karlsruhe erneut. Im Sturm ersetzte Schleusener Ben Farhat und der Defensivspieler Paul Scholl kam für Andi Müller. In der Folge rückte Rapp aus der Defensivreihe ins Zentrum (70.). Später wechselte Eichner Jung für Pinto Pedrosa und Šimić für Robert Geller aus (81.).

Icon Vergrößern KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer Icon Schließen Schließen KSC spielt im Testspiel gegen Ulm 1:1 Foto: Michaela Anderer

Im Zusammenspiel mit Schleusener bekam Lilian Egloff die nächste Chance, Ortag stand jedoch goldrichtig und parierte (83.). Auf der anderen Seite zeigte Bernat ebenfalls sein Können, als nach einem Freistoß Sadin Crnovrsanin zum Kopfball ansetzte, Bernat hielt aber bravourös (85.) .Ohne weitere Möglichkeiten zum Sieg und ohne Nachspielzeit endete das Testspiel mit einem 1:1-Unentschieden.