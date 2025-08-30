Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
KSC / Karlsruher SC
Icon Pfeil nach unten

KSC gegen Fortuna – gelingt den Düsseldorfern der Aufstieg?

KSC / Karlsruher SC

KSC als Schreckgespenst? Fortuna will den Turnaround

Das Ziel ist klar. Fortuna Düsseldorf will im sechsten Anlauf die Rückkehr ins Oberhaus schaffen. Der Saisonverlauf bisher? Eine absolute Enttäuschung für die Düsseldorfer. Rang 16, ein Sieg, drei Tore erzielt, acht Treffer kassiert.
Von Peter Putzing
    • |
    • |
    • |
    KSC-Trainer Eichner.
    KSC-Trainer Eichner. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Dennoch: Der Aufstieg bleibt für das Team von Daniel Thioune auch im zweiten Jahr nach dem Relegations-Drama gegen Bochum das Ziel.

    Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune.
    Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune. Foto: Marius Becker/dpa

    Daher war Trainer Daniel Thioune richtig, richtig glücklich nach dem 2:1-Erfolg der Düsseldorfer in Paderborn. „Dieser Sieg gibt uns viel Selbstvertrauen“, so der Fortuna-Coach. Dieser erste Sieg in der Liga, der eine Aufwärtstendenz erkennen ließ, brachte vor allem eines in die Hauptstadt von NRW: große Erleichterung!

    Muslija trumpfte auf gegen Paderborn – Ex-KSC-Talent als Matchwinner

    Matchwinner in Paderborn: Ex-KSC Profi Florent Muslija, der erst kürzlich aus Freiburg nach Düsseldorf wechselte. Der im südbadischen Achern geborene und im NLZ des KSC ausgebildete Muslija war der Denker und Lenker des Düsseldorfer Spiels in Paderborn, erzielte zudem das 2:0. Im Fortunen-Team bis zur 75. Minute mit dabei: Tim Rossmann. Auch er wurde beim KSC ausgebildet. Nicht zum Einsatz kam Ex-KSC‘ler Nummer drei im Fortunen-Kader: Matthias Zimmermann.

    Ex-KSC Profi Florent Muslija.
    Ex-KSC Profi Florent Muslija. Foto: Tim Carmele | TMC-Fotografie

    Der „Mann der Stunde“ beim Aufstiegsaspiranten Düsseldorf: Cedric Itten. Der 28-Jährige brachte es in seinem vierten Pflichtspiel für seinen neuen Klub schon auf drei Treffer. Eine Top-Quote für einen Mittelstürmer. Thioune ist voll des Lobes: „Er hat adaptiert, was diese 2. Liga braucht: Nicht nur glänzen, sondern auch arbeiten.“ Der Eidgenosse Itten kam für 1,5 Mio. Euro Ablöse von den Young Boys Bern.

    Thioune wechselt System – und hat Erfolg

    Daniel Thioune hatte in Paderborn umgestellt, hatte vier neue Spieler nominiert: darunter auch Außenbahnspieler Rossmann. Zudem änderte Thioune das System, stellte auf eine Dreierkette um.

    Unter dem Motto „Fortuna für alle“ öffnen die Düsseldorfer mehrmals die Saison kostenlos die Stadiontore – dieses Mal auch gegen den KSC.

    KSC als Angstgegner? Letzter Sieg in Düsseldorf 2016

    Dem KSC gelang letztmals im März 2016 ein Erfolg in Düsseldorf. Torschütze des Siegtreffers war der Japaner Yamada in der 75. Minute.

    Hiroki Yamada in Aktion.
    Hiroki Yamada in Aktion. Foto: Thomas Eisenhuth/Archiv

    Die Startelf des KSC:

    Vollath - Valentini - Thoelke - Gulde - Kempe - Prömel - Peitz - Yamada - Krebs - Sallahi – Diamantakos

    Trainer: Markus Kauczinski

    Von 54 Pflichtspielen gewannen die Badener 18, remis endeten 15 Begegnungen.

    Historie: Allofs und Hennings trafen am häufigsten gegen Karlsruhe

    Bester Vorlagengeber bei der Fortuna ist aktuell Shinta Appelkamp mit vier Assists. Die meisten Treffer gegen den KSC markierte Thomas Allofs, gefolgt von Rouwen Hennings. Allofs erzielte fünf, Hennings markierte für die Fortuna vier Treffer gegen den KSC. Hennings trug später auch das Trikot der Badener.

    Schwächephase Fortuna, Stärkephase KSC: Die Zahlen im Vergleich

    Die Düsseldorfer kassierten die Hälfte ihrer Gegentore in der Schlussviertelstunde. Am treffsichersten waren die KSC-Gastgeber in den 15 Minuten vor dem Halbzeitpfiff.

    Gunther "Magic" Metz (links).
    Gunther "Magic" Metz (links). Foto: Michaela Anderer

    Wie so oft ist Ex-KSC Profi Gunther „Magic“ Metz der Spieler mit den meisten Einsätzen gegen die Fortuna: Der Rechtsverteidiger lief gegen die Düsseldorfer zehnmal auf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden