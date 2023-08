Karlsruhe vor 44 Minuten

"KSC ist der Favorit" - Wie Markus Kauczinski mit Wehen Wiesbaden seine alte Liebe schlagen will

15 Jahre arbeitete Markus Kauczinski für den KSC als Trainer, Mit großem Erfolg. Dann zog es ihn zum damaligen Bundesligisten FC Ingolstadt. Nach Stationen in St. Pauli und bei Dynamo Dresden trägt er nun in Wehen Wiesbaden Verantwortung. Mit dem Team aus der Landeshauptstadt Hessens stieg Kauczinski in die 2. Bundeliga auf. Dort trifft der 53-Jährige nun auf seinen Ex-Club - den Karlsruher SC, für den er als Cheftrainer in 158 Spielen die Geschicke leitete. Mit Markus Kauczinski sprach Peter Putzing.