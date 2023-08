"Darauf freue mich auf jeden Fall. Er war damals im KSC-Clubhaus schon einer meiner schärfsten Kritiker", sagt Christian Eichner mit breitem Grinsen im Gesicht über das bevorstehende Wiedersehen mit Markus Kauczinski in Wiesbaden.

Wiesbaden eine "Markus-Kauczinski-Mannschaft"

Es seien immer "sehr interessante Gespräche auf hohem Niveau gewesen, bei denen der Flachs nie gefehlt hat" so der KSC-Übungsleiter weiter. Am kommenden Freitagabend darf man aber davon ausgehen, dass der Flachs zwischen den beiden Fußballlehrern für mindestens 90 Minuten hinten ansteht.

Nach dem Duell mit Tim Walter und dem HSV gibt es für Christian Eichner gleich das nächste Wiedersehen mit einem ehemaligen KSC-Coach. | Bild: Uli Deck/dpa

Für beide Teams geht es nämlich um wichtige Punkte in der noch jungen Saison. Ebenso wie Eichners Karlsruher stehen Kauczinskis Wiesbadener bei vier Punkten. Ein Sieg gegen Absteiger Hertha BSC und ein Remis nach Rückstand gegen Magdeburg stehen in der bisherigen Saisonbilanz des Aufsteigers.

"Sie haben eine gute Punktzahl nach zwei Spieltagen. Es kommt eine 'Markus-Kauczinski-Mannschaft' auf uns zu, die sehr gut organisiert sein wird, eine gute Physis hat und die weiß, dass es wichtig ist Punkte zu holen", so Eichner über den kommenden Gegner mit einer nun deutlich ernsteren Mine.

Fragezeichen hinter Gondorf und Heise

Auch auf defensive Stabilität komme es gegen Wiesbaden an. Zwar sei seine Mannschaft bisher defensiv nicht schlecht gestanden, "was sich mit der Anzahl der Gegentore ein wenig beißt, aber Fakt ist: die Gegentore müssen weg."

KSC vs HSV Philip Heise | Bild: Michaela Anderer

Mit Blick auf Wiesbaden könnte Eichner zu Umstellungen in eben dieser Defensive gezwungen werden: Linksverteidiger Philip Heise verpasste das Mannschaftstraining am Dienstag, 15. August, aufgrund eines Magen-Darm-Infekts und trainierte einen Tag später isoliert von der Mannschaft.

Als Heise-Ersatz stehen David Herold und seit dieser Woche wieder Daniel Brosinksi bereit. Wer von beiden - sollte Heise ausfallen - in die Startelf rückt, ließ Eichner während er Pressekonferenz offen. "Es ist alles möglich und wir werden sehen was passiert."

Muskuläre Probleme bremsen Gondorf

Ebenso steht der Einsatz von KSC-Kapitän Jerôme Gondorf auf der Kippe. Der 35-Jährige kämpft mit muskulären Problemen am Oberschenkel, welche aus dem Spiel gegen Saarbrücken resultieren.

KSC vs FC Saarbrücken DFB-Pokal Jerome Gondorf | Bild: Mia

"Strukturell ist es keine Verletzung, es kommt also von einer anderen Geschichte, der wir gerade auf den Grund gehen. Wir haben aber alle Hoffnung, dass er die Mannschaft auf da Feld führen kann", so der Coach. Als Alternativen nannte Eichner Dzenis Burnic und Leon Jensen.

Wer stürmt neben Schleusener und wann kommt der Neue?

Auch an vorderster Front könnte es wieder Veränderungen geben. Neben dem gesetzten Fabian Schleusener wechselten sich Budu Zivzivadze und Tim Rossmann in der Startelf ab. In Saarbrücken bekam der Georgier den Vorzug.

KSC vs FC Saarbrücken DFB-Pokal Fabian Schleusener | Bild: Mia

"Wir hatten ihn bewusst auf dem Feld in der Hoffnung mehr Aktionen im Strafraum zu haben und dann seine Körperlichkeit und sein Näschen auf dem Feld zu haben", erklärt Eichner. Gegen den HSV habe man sich bewusst für Rossmann entschieden, da man sich mehr Räume erhofft hatte.

"Insgesamt haben wir in diesem Bereich noch Luft nach oben und auch deshalb versuchen wir die Position von Mikkel Kaufmann zu ersetzten." Dieses Vorhaben sei laut Eichner nicht ganz einfach. Denn der Neue sollte mehrere Parameter erfüllen.

Kommt Kaufmann zurück zum KSC?

"Im Alter von 20 bis 24, trotzdem ein Startelf-Kandidat und am besten hat er in der letzten Saison zweistellig getroffen", umreißt der Übungsleiter das Profil der gesuchten Verstärkung. Es sei nicht einfach, aber Eichner ist sich sicher, dass eine gute Lösung gefunden werde.

Stürmt seit Sommer für Union Berlin: Mikkel Kaufmann. | Bild: Matthias Koch/dpa

Ein Szenario, welches im Netz zuletzt immer wieder vernommen wurde: Ein Rückkehr von Mikkel Kaufmann in den Wildpark. Kaufmann neuer Verein Union Berlin rüstete zuletzt mit Robin Gosens und Kevin Volland ordentlich auf und aus der 2. Liga soll Hannover 96 am Dänen interessiert sein.

"Mikkel wird ersten Schritte in der Bundesliga gehen"

Zur Frage, ob Kaufmann doch nochmal im Wildpark anheuern könnte, meint Eichner: "Ich denke, dass Mikkel seine ersten Schritte in der Bundesliga gehen wird. Die Gerüchte kommen auf, weil Union auf dieser Position breit aufgestellt ist. Allerdings spielen sie auch in drei Wettbewerben.

Und Eichner abschließend: "Ich gehe davon aus, dass ich Kenntnis davon hätte, wenn in diesem Zusammenhang ein Szenario über die Bühne gehen würde.