Südwest-Derby im Wildpark ohne Franke und Jung: Chancen für Spieler der zweiten Reihe?

Es treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Ein Beleg dafür, dass der Ausgang der Partie völlig offen ist. Doch auf einem Gebiet haben die Badener ziemlich sicher die Nase vorn. Bei der Anzahl der Spieler, die aus der jeweiligen Region Baden oder Pfalz stammen.

KSC und FCK Sticker auf einem Straßenschild. Foto: Marius Fritz

Wenn das brisante Derby angepfiffen wird, stehen in der Startelf des KSC fünf Feldspieler, die im Badnerland geboren wurden: Nicolai Rapp, Rafael Pinto Pedrosa, Marvin Wanitzek, Fabian Schleusener und Philipp Förster. Auf der Auswechselbank sitzt mit Mateo Kritzer ein gebürtiger Karlsruher. Auch Andreas Müller ist waschechter Badener.

Pfälzer beim FCK rar gesät – Mika Haas als einziger Lokalmatador

Beim FCK ist wohl nur einer ein echter Pfälzer: Mika Haas. Der Mittelfeldspieler erblickte in Kaiserslautern das Licht der Welt. Auch FCK-Trainer Torsten Lieberknecht ist Pfälzer, geboren in Bad Dürkheim. Doch auch im Trainerbereich hat der KSC die Nase vorn. Assistenzcoach Sirus Motekallemi ist in der Fächerstadt geboren, auch Cheftrainer Eichner (geb. in Sinsheim) ist gebürtigen Badener!

Christian Eichner. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Für den KSC-Coach ist all das eine amüsante Spielerei, mehr nicht. Eichner ist klar, dass dieses Derby einen hohen Stellenwert im Badischen hat: „Wir kennen dieses Derby und fühlen es. Wir versuchen natürlich mit aller Macht zu gewinnen.“

KSC zieht Lehren aus 0:7-Pleite gegen Freiburg

Nach der fürchterlichen 0:7 Klatsche im Testspiel beim SC Freiburg war der KSC-Coach froh, dass er schon im Voraus drei Tage freigegeben hatte, dass man sich zunächst nicht sah. Inzwischen ist die Niederlage aufgearbeitet, der Ärger und vor allem die Enttäuschung etwas verarbeitet. „So hoch darf man nicht verlieren.“ Ein 0:7 zu kassieren sei NICHT der KSC-Anspruch. „Auch gegen einen Bundesligisten nicht.“ Doch man wolle diese Niederlage nicht zu hoch hängen.

Christian Eichner beim Testspiel KSC gegen Freiburg am 9. Oktober. Foto: Michaela Anderer

Bei der Aufarbeitung konnte man sehen, „wie es ein Topteam wie Freiburg macht. Zum Beispiel: Wie diese Mannschaft nach dem sechsten Treffer einen Ballverlust hat und umschaltet. Solch ein Topverhalten habe ich in den letzten Jahren selten gesehen.“ Jeder im KSC-Kader könne „individuell und als Gruppe aus solchen Spielen etwas mitnehmen.“ Doch dann: „Mehr gibt es nicht zu sagen.“

Franke und Jung fehlen, Beifus & Pinto Pedrosa starten

Schwach war beim KSC vor allem das Zweikampfverhalten. Die Karlsruher haben die Freiburger in Duellen nahezu nie berührt. Das darf gegen Topspieler wie Marlon Ritter oder Ivan Prtajin nicht passieren. „Wenn wir die FCK-Spieler nicht in Zweikämpfen attackieren, dann kann es für uns eklig werden“, so Eichner, der hinzufügt: „Solch ein Verhalten erwarte ich grundsätzlich, gegen jeden Gegner. Das hat nichts mit einem Derby zu tun.“

Marcel Franke. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Klar ist, dass beim KSC erneut die beiden Führungsspieler Marcel Franke und Sebastian Jung verletzungsbedingt ausfallen. Marcel Beifus und Rafael Pinto Pedrosa werden dafür zum Einsatz kommen, wie schon in Dresden.

Startelf fast klar – Spieler der zweiten Reihe rücken nach

Da die Spieler aus der zweiten Reihe beim Test gegen Freiburg keine nachhaltigen Ansprüche hinterlegten, stellt sich die erste Elf fast von selbst auf, wird wohl mit der zuletzt in Dresden übereinstimmen. Eichner ist es nicht so eminent wichtig in welcher Personalzusammensetzung, oder in welcher Systematik sein Team antritt. „Wenn nicht jeder an seinem Optimum arbeitet, haben wir in solchen Spielen keine Chance.“

Christian Eichner. (Archivbild) Foto: Michaela Anderer

Dass der FCK bisher auswärts wenig erfolgreich war, hat für den KSC-Coach „wenig Aussagekraft. Dieses Spiel elektrisiert die Zuschauer. Ich erlebe da immer eine besondere Atmosphäre. Das wissen wir, das nehmen wir mit in die Vorbereitung.“ Er halte sich zurück: „Auf die Spieler prasselt vor diesem Derby genug aus ihrem Umfeld ein. Es ist nicht mein Job, jedem jeden Tag zu erzählen, dass es ein wichtiges Derby ist.“

Dreier als Ziel – Mit Disziplin, Zweikämpfen und spielerischen Akzenten

Ziel sei natürlich der Dreier. „Wir versuchen Fußball zu spielen, wir müssen unser Spiel durchziehen. Wir setzen auf spielerische Akzente.“ Doch dem KSC Coach ist klar, dass die Basis des Erfolgs ein gutes engagiertes Zweikampfverhalten und eine defensive Disziplin ist.