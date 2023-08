Der Karlsruher SC gewann sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig souverän mit 2:0. Allerdings wurde die Freude von Christian Eichner ein wenig vom Zustand des Rasens im BBBank Wildpark getrübt. So sehr, dass er sich sogar gezwungen sah, sich nach dem Spiel bei seinem Trainerkollegen zu entschuldigen.

Eichner-Kritik nach Braunschweig-Spiel

"Ich wusste nicht, dass in den letzten drei Wochen so viele Spiele stattgefunden haben in dem Stadion, als ich nicht da war. Deswegen Jens, es tut mir sehr leid. Aber das liegt momentan nicht in unserer Hand. Es ist der Wahnsinn, wie viele Spieler ausrutschen und wie viele Fehler dadurch entstehen, wo der Zuschauer dann sagt: Mein Gott, wo kickt der den Ball denn hin", so Eichner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu Gäste-Coach Härtel.

Christian Eichner beschwerte sich lautstark über die Rasenqualität im Stadion. | Bild: Mia

In den 90 Minuten zuvor waren oftmals mehrere Spieler bei Richtungsänderungen ausgerutscht oder hatten Probleme, das Spielgerät zu kontrollieren.

Auch Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, beschwerte sich nach dem Eröffnungsspiel über den Zustand des Rasens. "Es ist keine Raketenwissenschaft, es ist wirklich nicht so schwer einen guten Rasen hinzubekommen", so seine Worte damals.

Eibs: "Zustand des Rasens ist kritisch"

Aktuell noch verantwortlich für den Rasen im neuen Wildparkstadion ist die Stadt Karlsruhe, genauer gesagt der Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark (Eibs). Der Eibs verantwortet während der Bauzeit den Umbau, Betrieb und eben den Rasen bis das Stadion endgültig an den KSC als Pächter übergeben wird.

Der Rasen im Wildpark vor dem Spiel gegen den HSV. | Bild: Michaela Anderer

Bei der Eibs möchte man sich nicht konkret zur Kritik von Christian Eichner äußern, gesteht auf Anfrage von ka-news.de aber ein: "In der Tat ist der Zustand des Stadionrasens derzeit nicht optimal. Die Witterungsbedigungen waren in den vergangenen Wochen und Monaten für die Beschaffenheit des Rasens äußerst kritisch."

"Auf die extreme Trockenheit im Frühsommer, folgte eine längere Phase mit relativ hohen Niederschlägen. Zuletzt herrschte neben der großen Sommerhitze eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, die sich mindernd auf den Zustand des Rasens auswirkte", heißt es weiter.

Kommt bald neuer Rasen für den KSC?

Deshalb versuche man beim Eigenbetrieb seit einigen Monaten "durch intensive Pflegemaßnahmen" die Qualität des Rasens zu verbessern. So setzte man beispielsweise auf Spezialdünger, der das Wachstum anrege und die Rasenwurzeln stärke. Laut Eibs erfülle das Grün im Wildpark weiterhin alle Auflagen der DFL, um einen reibungslosen Spielbetrieb zu gewährleisten.

KSC vs HSV Budu Zivzivadze | Bild: Michaela Anderer

Die offensichtlich erhöhte Rutschgefahr beim Spiel gegen Braunschweig hing ebenfalls mit dem Wetter zusammen. "Im Vorfeld des Spiels – und insbesondere am Freitag zuvor – gab es erneut stärkere Regenfälle. Zu viel Regen ist, ebenso wie zu wenig Regen, grundsätzlich nicht förderlich für die Qualität des Rasens", so der Eibs gegenüber ka-news.de.

Dürfen sich Christian Eichner und seine Profis also bald auf einen neuen Rasen freuen? Konkret geplant ist ein Austausch der Spielfläche aktuell nicht. Der KSC wird den Rasen sowie das Stadion aller Voraussicht nach Ende 2023 übernehmen.

Ob die Übernahme des Stadionrasens durch den KSC eventuell auch früher stattfinden könne, werde von Eibs und KSC aktuell noch geprüft. Man stehe dazu im Austausch. Letztmalig wurde der Rasen im Wildpark übrigens im Juni 2021 runderneuert.