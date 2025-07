Das Fest 2025 im Wetterbingo: 243.000 Menschen war das egal!

„Insgesamt hatten wir mit dem Wetter mehr Glück als Pech“, sagt Fest-Chef Martin Wacker beim Abschluss-Pressemeeting am Sonntagabend, 27. Juli, kurz vor Beginn des Headliners „Clueso“. Besonders dankbar sei er dafür, wie die Menschen auf die teils heftigen Regenfälle reagiert haben - mit ungebrochener, guter Laune.

4 Tage „gesurft“

„Wir sind vier Tage durch diese Wetterlage gesurft - andernorts sind Veranstaltungen wie der Fernsehgarten abgesagt worden - wir haben es manchmal gar nicht glauben können“, sagt Wacker zur anspruchsvollen Wetterlage der vergangenen Tage. „Wir hatten heute ein sonniges Klassikfrühstück - und dass es uns dann heute Abend heftig erwischt hat, das müssen wir akzeptieren. Am Ende hatten wir mehr Glück als Pech, bei dem, was möglich gewesen wäre.“

Das Fest 2025: Fazit Tag 4. Foto: Franziska Gebhard

„Das Team kennt den Platz“, so Projektleiter Markus Wiersch, und weiß, an welchen Flächen Handlungsbedarf besteht. Am Sonntag wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen. An den einigen Stellen wurde Wasser abgepumpt, an unbenutzten Ruhen lassen. Begeistert zeigen sich die Veranstalter von der Fest-Familie. Sie nahm das Wetter spielend an: Kinder, die durch Pfützen hüpften oder Besucher, die den Mount Klotz als Rutsche benutzten - die Stimmung war ungetrübt. Ein Zeichen, dass die Besucher dem Fest-Team vertrauten, so Wiersch. „Ein riesiges Lob an unsere Crew – Hand in Hand sorgt sie dafür, dass hier Tausende sicher feiern können.“

Die Polizei vermeldet aus ihrer Sicht vier erfolgreiche Festivaltage. Rangeleien in geringer Anzahl habe man verzeichnet, aber das sei für die Größe eines solchen Festivals im Rahmen. Regen und Matsch - die Festivalbesucher sind geübt. Im Hügelbereich hat es keine Stürze oder Verletzungen im Hügelbereich - Mount Klotz war aus Sanitätssicht stabil und „rutschfest“.

Wacker: „Ich bin mega glücklich!“

„Unsere Gäste können mit der Situation umgehen, das muss man sagen“, resümiert Wacker, „ich bin mega glücklich! Wir hatten 29.000 Leute im Hügel! Dass die Leute so regenfest sind, dass so viele Leute gekommen sind - das ist für diese Wetterkonstellation fantastisch!“

Martin Wacker (KME-Chef). Foto: Franziska Gebhard

Insgesamt 268.000 Besucher bei „Das Fest“ und „Fest am See“

Trotz der schlechten Wetter-Vorhersage sind am Sonntag 29.000 Menschen (der 35.000 verkauften Tickets) für die Konzerte auf der Hauptbühne erschienen und weitere 30.000 hielten sich im kostenlosen Bereich auf. Am Klassikkonzert nahmen 10.000 Besucher teil. Insgesamt erschienen an allen vier Tagen 243.000 Besucher in der Günther-Klotz-Anlage. Mit der Vorveranstaltung „Das Fest am See“ sind es 268.000.

Klassikfrühstück Das Fest 2025. Foto: Franziska Gebhard

Als Reaktion auf die Wetterlage wurden am Sonntagabend teils Flächen abgepumpt. Außerdem sei das Technische Hilfswerk für den Notfall vor Ort bereit, so Projektleiter Markus Wiersch. Und weiter: „Wir sind vier Tage immer kurz vor dem Abbruch gewesen und dafür ist es wirklich enorm grandios.“

Impressionen Das Fest am Sonntag, 27. Juli 2025. Foto: Franziska Gebhard

„Wir haben zum Geburtstag eine Herausforderung bekommen, die haben wir angenommen und können zum Glück zum Schluss sagen: Wir können doch ein Stück Kuchen essen“, resümiert Fest-Chef Wacker.

Martin Wacker (Geschäftsführer der KME Karlsruhe), vor dem Auftritt von DakhaBrakha beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Ein Spendenaufruf für die Ukraine. Foto: Carmele/TMC-Fotografie.de

Tickets für Das Fest 2026 nur noch auf Fest-Homepage erhältlich!

Der Ticketvorverkauf für das Fest 2026 startete bereits mit Ende von Sonntag-Topact „Clueso“: Die Tickets sind an jetzt ausschließlich auf der festeigenen Homepage erhältlich: https://www.dasfest.de/tickets

Die Ticketpreise wurden nicht erhöht: Das Tagesticket kostet weiterhin 22,70 Euro - das 4-Tages-Ticket 85 Euro! Das Fest will mit dem eigenen Ticketsystem seine finanzielle Stabilität sichern.

