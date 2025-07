Völlig losgelöst! Das Fest startet astronomisch - und ohne größere Vorfälle

Es waren bange Momente kurz vor dem Auftritt des Donnerstag-Headliners gegen 20.45 Uhr: Blitz, Donner und dunkle Wolken zogen sich hinter dem Mount Klotz zusammen. Der Auftritt des „badischen Bubs“ Max Giesinger sollte doch nicht etwa sprichwörtlich ins Wasser fallen?

Fest bleibt von Unwetter verschont!

Nein - das Fest entfaltete seine ganz eigene „Wetter-Magie“: Das Unwetter entlud sich vorwiegend im Stadtteil Hagsfeld - auf dem Gelände in der Südweststadt erblickte das Publikum lediglich die Auswirkungen davon. Alle blieben trocken und die offiziell verkündete Prognose der Veranstalter - „das Unwetter zieht an uns vorbei“ - erhielt viel Publikumszustimmung.

Der Musikberg blieb wieder mal verschont - von Unwetter, Verkehrschaos, größeren Sanitätseinsätzen und polizeilichen Lagen. Beim Pressegespräch am Donnerstagabend, kurz vor Start von Max Giesinger, zeigten sich alle Bereichsverantwortlichen zufrieden. Insgesamt 45.000 Besucher besuchten das Musikevent am Donnerstag: 30.000 im verkauften Hauptbühnen-Bereich und rund 15.000 im kostenfreien Bereich. „Wir sind total begeistert, wie der freie Bereich am ersten Tag angenommen wird“, sagt Fest-Chef Martin Wacker im Pressegespräch.

Polizei: „Entspannter Fest-Beginn“

Auch von Sanitätsdienst und Polizei gibt es positives Feedback am ersten Fest-Tag: „Die Polizei schaut auf einen grundsätzlich sehr entspannten Fest-Beginn“, so Einsatzleiter Markus Huber, „die Verkehrssituation ist in Gänze entspannt.“ Alle Besucher seien früh genug angereist und obwohl alle Parkplätze rund um das Gelände ausgelastet seien, fände man doch noch den ein oder anderen - „wenn man bereit ist, ein paar Meter zu gehen.“

Zusatzausschilderung hat es in diesem Jahr beim Anwohnerparken gegeben, um die Anwohner vom Parksuchverkehr zu entlasten. Trotz aller Zufriedenheit: Bei einer Sache will man am Freitag noch nachbessern. „Die Fahrradumleitung muss noch angenommen werden“, so Wacker, hier will man noch nachbessern.

Max Giesinger trifft „Major Tom“

Grünes Licht gibt es von den Veranstaltern bei den Publikumsströmen: „Der Einlass lief gut“, berichtet Projektleiter Markus Wiersch, „es hat keine Rückstaus gegeben.“ Alle Besucher konnten das Gelände ohne größere Verzögerungen oder Engstellen betreten und den ersten Fest-Tag genießen.

Und so konnte - Blitz und Donner trotzend - der gebürtige Waldbronner Max Giesiniger „Das Fest“-Publikum in Stimmung für vier Tage Musik und Kultur bringen: Der Berg hüpfte, die Handy-Lichter leuchteten und zum großen Finale lud Überraschungsgast Peter Schilling das gesamte Fest mit Major Tom in astronomische Höhen ein.

