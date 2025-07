Riesenrad-Stopp und leerer Mount Klotz: „Das Fest“ meistert Gewitter mit Routine

„Das Fest“ erlebt erste Warnstufe

Für die Fest-Veranstalter hieß das: Warnstufe. Sie ließen die erhöhten Flächen Mount Klotz und die Terrasse räumen - das Riesenrad stand still. „Das Gewitter kam zu Beginn. Wir waren wirklich heilfroh, dass noch nicht so viele Menschen dagewesen sind“, so Projektleiter Markus Wiersch.

Icon Vergrößern Soffie bei Das Fest 2025. Soffie bei Das Fest 2025. Sofie beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Tim Carmele Icon Schließen Schließen Soffie bei Das Fest 2025. Soffie bei Das Fest 2025. Sofie beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Tim Carmele

Lob gibt es für die Festbesucher - hier hat man wohl eine gewisse Routine. Alle hätten auf die Ansage super reagiert und sich schnell orientiert. Auch mit dem eigenen organisatorischen Ablauf ist man zufrieden: Alle internen Prozesse und die Kommunikation hätten super funktioniert.

Blitz schlägt am Hauptbahnhof ein - „Das Fest“ bleibt verschont

Man habe eine ganz kurze Situation gehabt, beschreibt Fest-Chef Martin Wacker das Wetter-Intermezzo am Freitagabend. „Wir erleben einen zweiten Tag, bei welchem wir wieder das Wetterglück auf unserer Seite hatten“, sagt er, „wenn man überlegt, wie das Gewitter an anderer Stelle eingeschlagen hat.“ Am Karlsruher Hauptbahnhof verursachte ein Blitzeinschlag Ausfälle im Regionalverkehr.

Icon Vergrößern Die Fest-Verantwortlichen von Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienst und der veranstaltenden Karlsruher Marketing und Event (KME). Foto: Franziska Gebhard Icon Schließen Schließen Die Fest-Verantwortlichen von Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienst und der veranstaltenden Karlsruher Marketing und Event (KME). Foto: Franziska Gebhard

Ruhig war der Festverlauf am zweiten Tag aus Sicht der Einsatzkräfte: Feuerwehr, Polizei und Sanitätsdienst vermelden: Bislang ist der zweite Tag eine „absolut problemlose Veranstaltung“. Die Parkplätze seien voll, große Verkehrsstörungen habe es nicht gegeben.

Besucherzahlen: „Freitag ist wie ein Samstag“

Mit „Soffie“ und „Zoe Wees“ startete der Freitag mit Frauenpower auf der Bühne. Abseits des ausverkauften Ticketbereichs sorgte die Eröffnung der India Summer Days und das Programm von Kulturbühne und Feldbühne für Publikumsandrang. So erfolgreich, dass man im Familienbereich mit Liegestühlen nachrüstete.

Icon Vergrößern Zoe Wees bei Das Fest 2025. Zoe Wees beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Tim Carmele Icon Schließen Schließen Zoe Wees bei Das Fest 2025. Zoe Wees beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Tim Carmele

Insgesamt zählten die Veranstalter am Abend im freien Bereich 25.000 Besucher, im Hauptbühnenbereich waren die Tickets mit 35.000 ausverkauft. „Früher war Freitag der erste Tag, der langsam begonnen hat. Jetzt haben wir einen Freitag, der vom Gefühl schon wie ein Samstag ist“, sagt Wacker angesichts der Besucherzahlen, „das ist toll.“

Icon Vergrößern Soffie bei Das Fest 2025. Soffie bei Das Fest 2025. Sofie beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Tim Carmele Icon Schließen Schließen Soffie bei Das Fest 2025. Soffie bei Das Fest 2025. Sofie beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Tim Carmele

Nach einer fulminanten Fest-Eröffnung am Donnerstagabend freuen sich die Veranstalter über positives Feedback. „Uns schwappt eine Welle der Begeisterung entgegen“, so Wacker, „wir hatten eine super Atmosphäre und fantastische Reaktionen.“ Der Auftritt von Max Giesinger und Gästen war für die Fest-Familie „ein erstes Geburtstagsgeschenk“ und „ein Auftakt nach Maß“. Die Familienveranstaltung feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum.

Icon Vergrößern Zum zweiten Lied kommt Max zum Publikum zum Handshake. Max Giesinger and Friends beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie Icon Schließen Schließen Zum zweiten Lied kommt Max zum Publikum zum Handshake. Max Giesinger and Friends beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie

Auftritt verpasst? Hier gibt‘s die Bilder zu Max Giesinger

„Heute haben wir wieder gesehen, dass sich unsere Festival-Familie von ein paar dunklen Wolken und Donner nicht abhalten lässt“, sagt Wacker, „wir haben beste Stimmung überall.“ So sollte es auch beim Headliner „Faithless“ bleiben - die im Anschluss an das abendliche Pressegespräch den Mount Klotz in ihre Lichtshow eintauchen ließen.

Icon Vergrößern Faithless bei Das Fest 2025. Faithless beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Tim Carmele Icon Schließen Schließen Faithless bei Das Fest 2025. Faithless beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Tim Carmele