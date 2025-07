Karlsruhe „Das Fest“-Preise: Was kosten Essen und Trinken im Bereich der Hauptbühne?

Wie viel kostet das Bier, was verlangt der Burrito-Stand – und wo gibt‘s die günstigste Cola? Wer beim „Das Fest“ in Karlsruhe bei der Hauptbühne unterwegs ist, hat die Qual der Wahl – kulinarisch und preislich. Wir haben uns für euch umgesehen und die aktuellen Essens- und Getränkepreise an den Ständen rund um die Hauptbühne zusammengestellt.