Das Fest „Das Fest“-Preise: Was kostet Essen und Trinken auf der Schlemmermeile?

Wand an Wand reihen sich die Essens- und Getränkestände am Karl-Wolf-Weg aneinander - ein großes Angebot, das den Fest-Besuchern zur Verfügung steht! Doch wo genau finden sich die Käsespätzle und was kosten sie? Wir haben uns für euch umgesehen und die aktuellen Essens- und Getränkepreise auf der Schlemmermeile zusammengestellt.