„Das Fest“-Preise: Was kostet Essen und Trinken vor der Kulturbühne?

Bargeldlose Bezahlung überall möglich

Gute Nachrichten: 2025 müsst ihr nicht mehr so viel Bargeld mit aufs Festivalgelände bringen. An allen Ständen – egal ob für Essen oder Getränke – könnt ihr künftig ganz einfach mit EC- oder Kreditkarte bezahlen.

Trinken: Kultur-Café

Entgegen, was der Name vermuten lässt, bietet das Kultur-Café neben Kaffee auch Wein, Bier sowie alkoholfreie Getränke an. Ihr findet es direkt an der Kulturbühne und auf dem Lageplan unter dem Buchstaben Z.

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025 Foto: Franziska Gebhard Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025 Foto: Franziska Gebhard

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025 Foto: Franziska Gebhard Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025 Foto: Franziska Gebhard

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025 Foto: Franziska Gebhard Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025 Foto: Franziska Gebhard

Essen: Crêpes, Kaffee

Der beliebte Nachtisch-Klassiker darf natürlich auch auf einem Festival nicht fehlen! Den Crêpe-Stand findet ihr auf dem Lageplan unter der Nummer 50.

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Essen: Schokofrüchte

Ob als Nachtisch oder einfach so zwischendurch - Schokofrüchte sind ein super Festival-Snack! Der Stand ist auf dem Lageplan mit der Nummer 51 markiert.

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Essen: Flammkuchen

Das leckere Traditionsgericht unserer Elsässer Nachbarn findet ihr an diesem Stand. Auf dem Lageplan ist er mit der Nummer 52 markiert.

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Essen: Kartoffellanzen, Fritten

Kartoffelgenuss pur! An diesem Stand findet ihr die Kartoffel in zwei verschiedenen Zubereitungsformen. Auf dem Lageplan ist er mit der Nummer 53 markiert.

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Essen: Slush Eis

Durstig, aber Wasser ist zu langweilig? Wie wäre es stattdessen mit einem erfrischenden Slush Eis? Der Stand ist auf dem Lageplan miit der Nummer 54 markiert.

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Essen: Maultaschen

Diese schwäbische Spezialität darf auch auf dem Fest nicht fehlen! Ihr könnt dabei zwischen fleischhaltigen und vegetarischen Maultaschen wählen. Auf dem Lageplan ist er mit der Nummer 56 markiert.

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Icon Vergrößern Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion Icon Schließen Schließen Die Preise bei der Kulturbühne bei "Das Fest" 2025. Foto: ka-news-Redaktion

Die restlichen Preise von „Das Fest“

ka-news war im großen „Das Fest“-Preischeck in der ganzen Günter Klotz Anlage unterwegs. Hier findet ihr die Preise der anderen Bereiche.