„Ein magischer Abend mit Max Giesinger: Stars, Hits und Erinnerungen bei ‚Das Fest‘ in Karlsruhe!“

Max Giesinger auf der „Das Fest“-Hauptbühne: „Es ist mir ein Fest, liebe Karlsruher!“

Man muss ihn einfach lieb haben, diesen durchaus schicken Max Giesinger, samt seinem sympathischen, badischen Dialekt. Der Musiker war ja schon satte dreimal da, dieses Mal zusammen mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen. Dazu aber später mehr.

Icon Vergrößern Max Giesinger and Friends beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie Icon Schließen Schließen Max Giesinger and Friends beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie

Max hat als erster Das Fest-Headliner all seine (Semi-)Hits mitgebracht, den Anfang macht das hymnische „Legenden“, es folgt „Wenn sie tanzt“, Pop Deluxe aus Giesingers Feder. Das Fest könnte nicht besser starten, der gebürtige Waldbronner Musiker zelebriert den Gig auf gut Badisch, mit sichtlichem Spaß an der Freude. Soviel Lokalkolorit war selten und macht Laune!

Mieze Katz kommt extra aus Berlin!

Auch „Die Reise“ gelingt wunderbar, zwischendurch verzaubert ein schönes Saxophon-Solo das geneigte Publikum. Genau hingehört, das neue Album kommt im September.

Icon Vergrößern Zum zweiten Lied kommt Max zum Publikum zum Handshake. Max Giesinger and Friends beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie Icon Schließen Schließen Zum zweiten Lied kommt Max zum Publikum zum Handshake. Max Giesinger and Friends beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie

Dann wird’s spannend: Mieze Katz - Frontfrau der wunderbaren Berliner Elektro-Popper Mia. - entert die Bühne, und da kommt er, der Evergreen „Tanz der Moleküle“. Wunderbar, sie kommt extra aus der Hauptstadt in die Klotze.

Oerding zieht „Kreise“

„Max Giesinger und Friends“ ist der Abend übertitelt, es geht Schlag auf Schlag: Johannes Oerding ist am Start, und mit ihm der Pop-Evergreen „Kreise“. Die Zwei verstehen sich blendend, sowohl menschlich als auch musikalisch, da passt kein Blatt Papier dazwischen.

Icon Vergrößern Max Giesinger and Friends beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie Icon Schließen Schließen Max Giesinger and Friends beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie

Dann wird’s ruhiger und Max singt/spielt inmitten der Karlsruher Crowd „Wish You Were Here“, von den epischen Pink Floyd, da kommt echte Nostalgie auf. Was anschließend kommt, schlägt dem Fass den Boden aus: Mark Forster ist in The House, und mit ihm seine Klassiker „Au revoir“ und „Chöre“.

Peter Schilling: Eine kleine Sensation!

Ein weiterer Höhepunkt dieses fulminanten Abends ist das Münchener Freiheit-Cover „Ohne dich“, die Menschen schwelgen in Erinnerungen und feiern den Klassiker ab, ja, das waren die Achtziger. „80 Millionen“ beschließt den Reigen, die Klotze singt textsicher mit. Der Abend will und will nicht enden ...

Icon Vergrößern Blick ins Publikum vor der Hauptbühne. Max Giesinger and Friends beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie Icon Schließen Schließen Blick ins Publikum vor der Hauptbühne. Max Giesinger and Friends beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Photo: Carmele/TMC-Fotografie

Das Beste aber kam noch, es ist wahrlich eine kleine Sensation: Das Pop-Urgestein Peter Schilling betritt die Bühne, ja, genau der „Major Tom“-Schilling. Und diesen bringt er dann auch mit. Was für eine künstlerische Melange und was für ein toller Abschied zweier großer Musiker. Also, man kann festhalten: Das Konzert von „unserem Max“ war eine blitzsaubere Angelegenheit mit großem Erinnerungspotenzial. Ein herrlicher Abend!

