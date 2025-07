Magische Klänge und unvergessliche Beats: Der „Faithless“-Auftritt in der musikalischen Analyse

„Faithless“ am „Das Fest“-Freitag: Viel Trance, viel TripHop, viel Magie!

„Faithless“ sind „Das Fest“-Headliner, Vorreiter des Insel-TripHop und legendärer Elektro-/Trance-Act, auch erfolgreich ohne Mastermind Maxi Jazz. Rest In Peace.

Die Crew war ja schon 1998 und 2004 da, einige werden sich freudig erinnern – coole Visuals, Vibes, Beats, klamottentechnisch ganz im Brit-Style.

Sphärische Sounds - „Insomnia“ kommt!

Überhaupt haben Faithless – wie auch die englischen Legenden Massive Attack mit „Blue Lines“- ihre ganz eigene Art, zum Beispiel zwei Synthies/Keyboards, was den Sound einzigartig macht. Man kann das „entspannte Power“ nennen.

Sphärische Klänge, dann kommt der Klassiker, die Synthesizer setzen ein, die Melodie ist magisch - „Insomnia“ lässt den Puls des Hügels höher schlagen, auch das 90er-Werk „Drifting Away“ kann überzeugen.

Ein magischer Moment bei Das Fest!

Auch „God Is A DJ“ darf nicht fehlen, „This Is Where I Heal My Hurts“ - genau so ist es! Die Band ist sich sicher, dass der zu früh verstorbene Maxi Jazz zusieht, dabei ist – ein nostalgischer, ein berührender Moment. Das Set läuft derweil durchgehend und packend, stets unterfüttert mit knackigen Drums.

Faithless sind ein bisschen blutarm von Zeit und Zeit, ja, das soll aber auch der einzige Kritikpunkt eines tollen Gigs sein, es ist einfach TripHop At Its Best. Die Tracks halten das Set zusammen. Nice, nice! Final wird noch ein Dido-Song dekonstruiert - eine spannende Sache!

Der künstlerische Tisch ist gedeckt!

Das Konzert endet so bunt, wie es begonnen hat, hält das musikalische Niveau mit Leichtigkeit. Am Ende sind alle zufrieden, Band und Publikum. Also, Faithless, ihr dürft gerne zum vierten Mal in Karlsruhe vorbeikommen, der künstlerische Tisch ist gedeckt!

