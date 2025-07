Berliner Schnauze versus Dresdner Beats: Grossstadtgeflüster und 01099 rocken Karlsruhe bis zum Schluss!

Grossstadtgeflüster punkten mit Berliner Schnauze und 01099 reißen die Hütte ab!

Grossstadtgeflüster, (GG) dieser Name klingt schon mal spannend. Vorweg: Die waschechten Berliner rocken „Das Fest“ aber sowas von. Aber auch die Dresdener von 01099 wussten zu gefallen, spielen stilistisch allerdings doch in einer anderen Liga.

Icon Vergrößern Grossstadtgeflüster beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Carmele/TMC-Fotografie.de Icon Schließen Schließen Grossstadtgeflüster beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Carmele/TMC-Fotografie.de

Punkt 19 Uhr betreten GG die Bühne, mit ihnen feiner Elektro-Pop, Berliner Schnauze und viel Spaß dabei. Und sofort hüpft der Hügel, da ist ordentlich Energie in der Bude. Trotzdem herrscht eine entspannte Atmosphäre, alle erinnern sich an den Gig von Mieze Katz am Tag zuvor, eine schöne Reminiszenz.

GG haben Spaß dabei!

Überhaupt sind die Hauptstädter ein cooles und sympathisches Trio und ein veritabler Headliner, ihre smoothen Sounds erinnern an Peter Fox, Deichkind und zeitweise sogar an den wunderbaren Marteria. Sogar chansonesk wird's zwischendurch mal. Das sind alles heimliche Hits. „Es ist so schön, ich bin wirklich aufgekratzt“, so die charismatische GG-Frontfrau. Die Truppe fegt alles weg.

Nun zu 01099: Ein cooles Raptrio, ein tightes Konzert, so kann man das umreißen. Das ist echter New School Rap, aber auch Techno und Auto-Tune fließen mit ein. 01099 sind regelrecht geflasht ob der Kulisse.in Karlsruhe. Und die Klotz-Anlage bounct, als ob es kein Morgen gäbe.

Nach 80 Minuten ist der 01099-Gig vorbei!

Zwischendurch wird es auch mal poppig (+ Lea)), auch Techno-Beats, Altes und Neues kommt ausgiebig zu Gehör. Und beim Karaokespiel müssen die Jungs Carly Rae Jepsens „Call Me Maybe“ performen/singen. Nichts Leichter als.das. Nach 80 Minuten ist (plus ein Song fürs Herz) das Spektakel vorbei, und wer noch auf die Synthiepopper ok.danke.tschüss warten wollte, nahm 01099 mit in die Nacht.

Icon Vergrößern 01099 beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Carmele/TMC-Fotografie.de Icon Schließen Schließen 01099 beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2025. Foto: Carmele/TMC-Fotografie.de