von Lisa-Maria Schuster

Wenn die Nächte kälter und die Tage kürzer werden, kündigt sich jedes Jahr der Herbst an. Spätestens wenn sich die Blätterkronen der Bäume rotgolden verfärben, die eigenen Schritte im Laub rascheln und im Supermarkt die Weihnachtssüßigkeiten eingeräumt werden, wird klar: Der Sommer ist endgültig vorbei. Die letzten warmen Sonnenstrahlen lassen sich bei einer Wandertour in der Karlsruher Umgebung am besten genießen.

Baden Baden: Wandern in der Herbstsonne auf dem Panoramaweg

Der Baden-Badener Panoramaweg, der zu "Deutschlands schönstem Wanderweg 2020" in der Kategorie Mehrtagestouren gewählt wurde, ist knapp 45 Kilometer lang. Die Wanderstrecke führt dabei rund um die Stadt.

Der Panoramaweg um Baden-Baden wurde dieses Jahr vom Wandermagazin zu "Deutschlands schönstem Wanderweg 2020" in der Kategorie Mehrtagestouren gewählt. | Bild: Lisa-Maria Schuster

Die vier Abschnitte des Panoramawegs sind zwischen acht und 14 Kilometern lang. Je nach Kondition und Wetter kann der Spaziergänger die Streckenabschnitte kombinieren. Alle Anfangs- und Endpunkte können auch problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) erreicht werden.

Natürlich gibt es auch andere spannende Wanderwege im Gebiet des Schwarzwaldes. Darunter: der Mummelsee-Hornisgrindepfad oder den Walderlebnispfad in Bad-Herrenalb.

Wandern in der Pfalz und neuen Wein probieren

Doch auch im benachbarten Bundesland, in Rheinland-Pfalz, gibt es viele schöne Wanderwege, die es zu erkunden gibt.

Süffig und süß, das ist der neue Wein. Mit dem Beginn der Weinlese bieten viele Pfälzer Winzer in Straußwirtschaften jetzt ihren neuen Wein an. Im Herbst ist der Federweißer an fast jeder Straßenecke und jedem Hof zu kaufen. Fun Fact: Federweißer wird aus gepressten weißen Rebsorten hergestellt. Wird der neue Wein aus roten Rebsorten hergestellt, nennt man ihn "Federroter" oder "Roter Sauser".

Süffig und süß, das ist der neue Wein. | Bild: Pixabay/tegrafik

In der Regel werden Traubensorten für die Herstellung verwendet, die früh geerntet werden können. Neuer Wein ist eigentlich wegen seiner Vitamine gesund, ein Zuviel kann allerdings für einen ziemlichen Kater sorgen. Weil er schmeckt wie Saft, wird der Alkoholgehalt oft ignoriert. Super zum neuen Wein schmeckt Zwiebelkuchen.

Die "Neuer Wein Saison" beginnt je nach Wetterlage Ende August, September und endet Ende Oktober, Anfang November. In dieser Zeit wird der neue Wein auch gerne in Hinterhöfen verkauft oder auf Pfälzer Weinfesten und Restaurants angeboten.

Während dem Wandern Pilze und Esskastanien sammeln

Das Sammeln von Speisepilzen ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Wichtig: Gesammelt werden sollten nur bekannte Sorten, sonst kann es gefährlich werden. Am besten dazu einen erfahrenen Pilzsammler begleiten. Beim Aussortieren von giftigen oder ungenießbaren Pilzen kann eine App mit automatischer Pilzerkennung wie "Pilzator" helfen.

Die Kastanientiere aus dem Kindergarten kennt wohl noch jeder. | Bild: Pixabay/succo

Auf dem Keschdeweg durch den südlichen Pfälzer-Wald lohnt sich jetzt das Sammeln von Esskastanien. Bayernkönig Ludwig I. ließ hier Hunderte von Edelkastanien rund um seine Sommerresidenz Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben anpflanzen. Neben dem Rösten sind diese auch als Bastelmaterial verwendbar. Die Kastanientiere aus dem Kindergarten kennt wohl noch jeder.

Kürbisse sammeln und schnitzen

Wem Kastanien und Pilze zu klein sind, kann sich eine Nummer größer, an Kürbissen versuchen und hier speziell: im Kürbis schnitzen. Ideen für eigene Schnitzereien bietet die weltgrößte Kürbisausstellung im Rahmen des "Blühenden Barock" in Ludwigsburg. 450.000 Kürbisse formen auf dem Parkgelände Tiere, Gebrauchsgegenstände, riesige Musikinstrumente und weltberühmte Stars. Kürbisse soweit das Auge reicht.

450.000 Kürbisse bilden die weltgrößte Kürbisausstellung im Rahmen des "Blühenden Barock" in Ludwigsburg. | Bild: Pixabay/Donnawetter

Vom 26. August bis zum 4. Dezember können hier die großen Kunstwerke bestaunt werden. Alle, die Lust haben, ihren eigenen Halloween-Kürbis schnitzen, können am 22., 23. und am Halloween-Wochenende selbst kreativ werden. Arbeitstische und Werkzeug stehen zur freien Verfügung.

Drachen steigen lassen in Karlsruhe Neureut

Gemeinsam einen Drachen steigen lassen ist vor allem in der Herbstzeit ein großer Spaß. Auf der Drachenwiese, einem Feld zwischen Neureut und dem Heidesee, kann der eigene Drache gefahrlos aufsteigen.

Gemeinsam einen Drachen steigen lasse, ist vor allem in der Herbstzeit ein großer Spaß. | Bild: Pixabay/Efraimstochter

Nur auf die Felder in der Nachbarschaft muss etwas geachtet werden, während der Drache durch die Lüfte saust. Trocken sollte das Wetter sein, mit einer kleinen Brise für den Antrieb. Die Zufahrt liegt in der Heidestraße.