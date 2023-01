Museum, Therme, Kino, Restaurants. Die Gestaltung von Freizeitaktivitäten ist während der kalten Jahreszeit eher beschränkt. Der Grund: Viele scheuen das schlechte Wetter und verbringen die Zeit lieber drinnen.

Speziell für sportliche Personen, die gerne einmal ein bisschen Adrenalin in den Adern spüren, kann das unter Umständen etwas unbefriedigend sein. ka-news.de hat deshalb fünf Indoor-Action-Locations in Karlsruhe herausgesucht, die das Blut auch in den Wintermonaten in Wallung bringen.

FunPark Karlsruhe

Der FunPark Karlsruhe bietet gleich mehrere spannende Aktivitäten auf einer Fläche von 2.000 Quadratmeter. Bei den Escape Rooms versucht eine Gruppe aus 2 bis 8 Personen innerhalb von 60 Minuten verschiedene Rätsel in einem Raum zu lösen und daraus zu entkommen. Im FunPark gibt es Themen-Räume zur Auswahl: Winterschloss, Baker Street, Jungle Game und Grabkammer.

Um aus einem Escape Room zu entkommen müssen zahlreiche Rätsel gelöst werden. (Symbolbild) | Bild: Quelle: pixabay.de

Bei der Cube-Challenge stellt sich eine Gruppe von 2-6 Personen unterschiedlichen Herausforderungen, die verschiedene Fähigkeiten wie Kraft, Geschicklichkeit oder Scharfsinn erfordern. Das Ziel ist es, diese Aufgaben so schnell wie möglich zu meistern.

Körperlich anstrengend wird es auch in der 650 Quadratmeter große Lasertaghalle. Bei diesem Spiel wird jeder Teilnehmer mit einer Weste und einem Lasergerät ausgerüstet. Zwischen verschiedensten Hindernissen, versuchen sich die Spieler gegenseitig mit Infrarotlicht "abzuschießen", um Punkte für ihr Team zu erhalten.

Öffnungszeiten Funpark Karlsruhe

Montag-Donnerstag: 14-22 Uhr

Freitag: 14-23 Uhr

Samstag-Sonntag: 12-23 Uhr

Preise Funpark Karlsruhe

Escape Room: 75-136 Euro (2-8 Personen)

Cube: 20-35 Euro (1-2 Stunden)

Lasertag: 8 Euro (1 Spiel)

Daneben gibt es auf der Webseite vom Funpark zahlreiche Sonderangebote.

Anfahrt Funpark Karlsruhe

Auto: Der FunPark Karlsruhe ist am besten über die A10, Ausfahrt Hagsfeld erreichbar.

ÖPNV: Der nächstgelegene Bahnhof ist "Hagsfeld", von hier sind es zirka 15 Minuten zu Fuß, alternativ kommt man auch mit dem Bus zu "Hagsfeld An der Tagweide".

Kontakt Funpark Karlsruhe

Funpark Karlsruhe, An der Tagweide 10, 76139 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 989 238 22

Mail: info@karlsruhe

Ninja World Karlsruhe

Die 2.000 Quadratkilometer große Ninja World Karlsruhe verdankt ihren Namen der bekannten Show "Ninja Warrior". Hierbei gilt es, einen Hinderniskurs zu durchlaufen, der vor allem Kraft und Geschicklichkeit fordert. Neben verschiedenen "Ninja Kursen", in denen man die Hindernisse gemeinsam mit einem Trainer kennenlernen kann, bietet die Ninja World auch die Möglichkeit, an einer Qualifikationsrunde für die World Ninja League teilzunehmen.

Die Show "Ninja Warrior Germany" fand von 2016 bis 2019 in Karlsruhe statt | Bild: KMK/ Andrea Fabry

Neben den Ninja-Angeboten enthält die Halle auch einen Parkour für das "Freerunning". Hier geht es nicht darum, einen Kurs so schnell wie möglich zu durchqueren, sondern in einer möglichst artistischen Art und Weise.

Heißt: Saltos und andere Tricks sind hier durchaus gewünscht! Neben den ganzen Parkourstrecken gibt es auch einen stationären Bereich für Calisthenics sowie Streetlifting. Darunter werden Bewegungsformen verstanden, die mithilfe des eigenen Körpergewichts ausgeführt werden. Zum Teil auch mit zusätzlichen Gewichten.

Öffnungszeiten Ninja World Karlsruhe

Dienstag-Donnerstag: 14 bis 20 Uhr

Freitag: 14 bis 21 Uhr

Samstag: 10 bis 21 Uhr

Sonntag: 10 bis 20 Uhr

Preise Ninja World Karlsruhe

Tageskarte Erwachsene: 15 Euro

Tageskarte ermäßigt (Schüler, Studenten, Auszubildende, Senioren): 10 Euro

Tageskarte Kinder, Begleitperson: 5 Euro

5-er Karte Erwachsene: 69 Euro

5-er Karte ermäßigt: 44 Euro

10-er Karte Erwachsene: 133 Euro

10-er Karte ermäßigt: 87 Euro

Anfahrt Ninja World Karlsruhe

Auto: Über die A5 Ausfahrt Durlach ist die Ninja World gut erreichbar.

ÖPNV: Die Straßenbahnhaltestelle "Durlach Killisfeldstraße" ist 15 Minuten zu Fuß entfernt, näher sind die Bushaltestellen "Durlach Dieselstraße" und "Durlach Ottostraße".

Kontakt Ninja World Karlsruhe

Ninja World Karlsruhe, Ottostraße 3d, 76227 Karlsruhe

Mail: info@ninja-world.eu

keine Telefonnummer vermerkt

KarlsWut

Die KarlsWut liegt in Grünwinkel und beinhaltet einen Wutraum, der einem die Möglichkeit bietet, einmal richtig Dampf abzulassen.

Man begibt sich alleine oder zu zweit in einen Raum, in dem verschiedene Alltagsgegenstände herumstehen. Das können Fernseher, Schränke, Tassen oder Flaschen sein. Diese Dinge, die KarlsWut von Müllplätzen bezieht, können dann nach Lust und Laune zerstört werden. Hierfür stehen verschieden "Waffen" wie Baseballschläger und Hämmer zur Verfügung. Zur Sicherheit gibt es einen anziehbaren Sichtschutz sowie Handschuhe.

Gestresst und Wütend? Der Wutraum kann Abhilfe schaffen. | Bild: Arcaion@pixabay.com

Das gilt es im Wutraum zu beachten:

Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Für einen Aufpreis von 10 Euro können auch eigene Gegenstände mitgebracht werden, die man schon immer einmal zerstören wollte. Wichtig zu betonen ist, dass es sich bei der KarlsWut um eine reine Unterhaltungseinrichtung handelt, die weder Therapie noch ärztliche Hilfe bieten kann. Bei ernsthaften Wutproblemen ist das Aufsuchen eines medizinischen Experten der richtige Weg.

Öffnungszeiten Karlswut

Freitag: 17 bis 20 Uhr

Samstag: 10 bis 20 Uhr

Preise Karlswut

WUT-Sitzung: 59 Euro pro Person

WUT-Paarung: 75 Euro pro Person

WUT-Sitzung (Fortgeschrittene): 209 Euro Festpreis

WUT-Sitzung (Premium): 599 Euro Festpreis

Anfahrt Karlswut

Auto: Die KarlsWut erreicht man am besten über die Südtangente oder die B36, Parkplätze gibt es vor dem Haus.

ÖPNV: Mit der S2 zur "Karl-Delisle-Straße", dann noch 10 Minuten Fußweg. Alternativ gibt es die Bushaltestelle "Karlsruhe TÜV"

Kontakt Karlswut

KarlsWUT, Durmersheimerstraße 153, 76189 Karlsruhe

Telefon: 0160/ 244 2559

Mail: info@karlswut.de

Kart & Eventcenter Karlsruhe

Gas geben ist im Kart & Eventcenter Karlsruhe das höchste Gebot! Hier dürfen sich Kinder einmal fühlen wie erwachsene Rennfahrer und die Erwachsenen können das Kind in sich wieder entdecken. Die Karts der Marke Sinus werden mit ihren zwei kleinen Motoren bis zu 60 Stundenkilometer schnell. Darum ist für das Kartfahren eine Mindestgröße von 1,35 Meter erforderlich.

Kinder können im Kart & Eventcenter das Kartfahren kennenlernen. (Symbolbild)

Mit Hilfe einer Fernsteuerung können unerfahrene Kartfahrer den Sport kennenlernen. Das Kart & Eventcenter Karlsruhe bietet neben dem klassischen Fahren auch Rennen an. Kindergeburtstag oder Firmenfeiern können ebenfalls gebucht werden - inklusive Speisen und Getränke.

Öffnungszeiten Kart & Eventcenter Karlsruhe

Dienstag-Freitag: 15 bis 21 Uhr

Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Dienstag-Sonntag (Ferien): 11 bis 20 Uhr

Preise Kart & Eventcenter Karlsruhe

Kind (bis 15 Jahre): 17,50-82 Euro

Erwachsene (ab 16 Jahren): 17,50 bis 90 Euro

Familienticket (1 Erwachsener + 1 Kind): 33,50 Euro

15 Minuten exklusiv: 157 Euro

Rennen (mindestens 5 Erwachsene): 29-45 Euro pro Person

Kindergeburtstag: 35,50 Euro pro Person

Bahnmiete: 440 Euro pro Stunde

Junggesellenabschied: 37,50 pro Person

Firmenfeier: ab 66 Euro pro Person

Anfahrt Kart & Eventcenter Karlsruhe

Auto: Die Ausfahrt Karlsbad der A8 bringt einen nach Stupferich

ÖPNV: In Stupferich gibt es keine Bahnhaltestelle, mit dem Bus fährt man am besten bis "Stupferich Karlsbaderstraße" oder "Stupferich Gerberastraße".

Kontakt Kart & Eventcenter Karlsruhe

Kart & Eventcenter Karlsruhe, Thomashofstraße 27-29, 76228 Karlsruhe

Telefon: 0721/ 15 17 444 9

Mail: info@kart-eventcenter.de

Boulderwelt Karlsruhe

Die Boulderwelt Karlsruhe wartet inmitten der Karlsruher Innenstadt auf Kletterbegeisterte. Beim Bouldern wird ohne Klettergurt oder Seile an einem Felsen hochgeklettert. Keine Sorge, die zu erklimmenden Felsen sind nicht sonderlich hoch und ausgelegte Weichbodenmatten bieten zusätzlichen Schutz.

Bouldern ist eine beliebte Freizeitaktivität für Jung und Alt. (Symbolbild) | Bild: Thomas Riedel

Die Boulderhalle am Europaplatz ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Der erste Bereich ist ausschließlich für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren zugänglich. Der zweite Bereich steht allen Besuchern offen und eignet sich insbesondere für Familien. Generell sind die Boulder, die in regelmäßigen Abständen erneuert werden, in neun Schwierigkeitsgrade unterteilt. Die Boulderhalle bietet von der Einführung bis zum Personal Training auch diverse Kletterkurse an. Da körperliche Betätigung bekanntlich hungrig macht, ist in der Boulderhalle auch ein Café enthalten.

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 7bis 23 Uhr

Samstag-Sonntag, Feiertag: 8 bis 23 Uhr

Preise:

Erwachsene: 10,90 bis 13,90 Euro

Dauerkarte Erwachsene: 69 Euro pro Monat

Jahreskarte Erwachsene: 649 Euro

Ermäßigt (Schüler, Studierende, Auszubildende, Schwerbehinderte, Senioren): 9,90 bis 12,90 Euro

Dauerkarte Ermäßigt: 54 Euro pro Monat

Jahreskarte Ermäßigt: 519 Euro

Kinder (6-13 Jahre): 6,90-8,90 Euro

Dauerkarte Kinder: 39 Euro pro Monat

Jahreskarte Kinder: 379 Euro

Kinder (bis 6 Jahre): 0 Euro

Aufsichtsperson: 6,90 Euro

Familientarif: 26,90-32,90 Euro

Die Preise variieren je nach Uhrzeit, zudem gibt es Angebote wie einen Spartarif, genauere Informationen finden sich auf der Webseite der Boulderhalle.

Anfahrt Boulderwelt Karlsruhe

Auto: Die Boulderwelt Karlsruhe liegt an der Karlstraße, in der Nähe ist das Parkhaus "Akademiestraße"

ÖPNV: Die Entfernung vom Europaplatz zur Boulderwelt sind weniger als 100 Meter.

Kontakt Boulderwelt Karlsruhe

Boulderwelt Karlsruhe, Karlstraße 14, 76133 Karlsruhe