Nachdem wir in der vergangenen Woche Indoor-Aktivitäten für Kinder in den Fokus genommen haben, sind jetzt die Erwachsenen dran. Ein Kino- oder Museumsbesuch in Karlsruhe wäre zwar eine Option, aber da gibt es auch noch mehr!

Aktivitäten bei schlechtem Wetter: Die Salzgrotte Karlsruhe

Laut des deutschen Allergie- und Asthmabundes soll besonders bei Atemwegsinfekten ein Aufenthalt in der Nähe einer salzhaltigen Quelle Abhilfe schaffen. Somit ist die Salzgrotte in Karlsruhe wie geschaffen, Erkältungssymptome, psychischen Beschwerden, Stress oder Ähnliches wieder loszuwerden. Perfekt also, um dem "Winter-Blues" zu entkommen!

Bild: Salzgrotte Karlsruhe

Adresse: Durlacher Straße 33, 76229 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721-49973688

E-Mail: info @salzgrotte-karlsruhe.info

Öffnungszeiten

Montag: Ruhetag

Dienstag und Mittwoch: 10 bis 19 Uhr

Donnerstag: 14 bis 19 Uhr

Freitag: 10 bis 18 Uhr

Samstag und Sonntag: 14 bis 18 Uhr

Preise (Einzelkarte/6er Karte/10er Karte/Monatskarte)

Kinder (unter drei Jahre): kostenfrei

Erwachsene: 13 Euro/70 Euro/110 Euro/93 Euro

Erwachsene mit einem Kind bis 16 Jahre: 15 Euro/82 Euro/130 Euro/110 Euro

Kinder (drei bis 16 Jahre): 5 Euro/27 Euro/42 Euro/36 Euro

Ermäßigt (Schüler, Studenten, Schwerbehindert und Senioren ab 65): 11 Euro/59 Euro/83 Euro

Gruppenpreis (bis zu 12 Personen): 110 Euro

Angebot für Schul- und Kindergarten Gruppen (45 Minuten inklusive einer neuen Intensiv-Solevernebelung für alle Teilnehmenden): 3.50 Euro pro Person

Anfahrt und Parkmöglichkeiten bei der Salzgrotte Karlsruhe

Mit der Bahn

Dauer der Fahrt (Startpunkt: Europaplatz Karlsruhe): 40 Minuten

Mit der Bahnlinie S5 Richtung Pforzheim Hbf bis zur Haltestelle "Grötzingen Bahnhof" und dann mit der Buslinie 21 bis zur Haltestelle "Grötzingen Nord"

Vor dem Standort der Salzgrotte gibt es einige Parkmöglichkeiten, welche von den Besuchern genutzt werden können

Aktivitäten bei schlechtem Wetter: Das Lago Bowlingcenter

Seit Dezember 2005 existiert das Lago Bowlingcenter bereits und ist ein fester Bestandteil des Karlsruher Kulturprogramms. Da das Heben der schweren Kugeln Energie verbraucht, darf natürlich auch die Küche nicht weit sein. Noch besser: Besucher bekommen Ihre Getränke und Mahlzeiten direkt an den Tisch bei den Bowlingbahnen geliefert.

Bild: ka-news

Adresse: Gablonzer Straße 13, 76185 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721-5704230

E-Mail: info@lago-bowling.de

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 17 bis 24 Uhr

Freitag: 16 bis 1 Uhr

Samstag: 14 bis 2 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Preise Bowling (pro Bahn und Stunde)

Montag bis Donnerstag (ganztägig): 28 Euro

Freitag bis 19 Uhr: 28 Euro

Freitag und am Vorfeiertag ab 19 Uhr: 39 Euro p

Samstag bis 19 Uhr: 34 Euro

Samstag ab 19 Uhr: 39 Euro

Sonntag und an Feiertagen: 34 Euro

Die Leihgebühr der Bowlingschuhe beträgt zwei Euro.

Karlsruhe Sushi in Karlsruhe: Die beliebtesten Restaurants und Lieferdienste im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Preise Sonstiges

Billard

der XXL-Kicker (22 Personen) wird kostenlos zur Verfügung gestellt

Tischkicker: 50 Cent pro Spiel

Dart: 50 Cent pro Spiel

Air-Hockey: 50 Cent pro Spiel

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Mit der Bahn

Dauer der Fahrt (Startpunkt: Europaplatz Karlsruhe): 11 Minuten

Mit der Bahnlinie 2 Richtung Knielingen Nord über Hbf bis zur Haltestelle "Neureuter Straße"

Wegen des Parkens braucht man sich hier keine Sorgen zu machen, denn für zahlreiche Parkmöglichkeiten auf dem Gelände selbst ist gesorgt.

Aktivitäten bei schlechtem Wetter: Black Room Karlsruhe

Unter Zeitdruck Aufgaben lösen und das Rätsel aufdecken. Genau darauf haben sich sogenannte "Exit-Games" oder "Escape-Rooms" spezialisiert.

Der Black Room in Karlsruhe bietet hierbei besonders viel Abwechslung, sodass Besucher zwischen sieben verschiedenen Genres wählen können (Abenteuer, Fantasie, Galaxie, Horn, Magie, Mittelalter und Postapokalypse). Durch die passende Dekoration wird das Abenteuer dann noch authentischer. Einen weiteren spannenden Escape Room gibt es zum Beispiel auch in Baden-Baden.

Bild: Quelle: pixabay.de

Adresse: Gellertstraße 13, 76185 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0152-26769192

E-Mail: hello@blackroom-escape.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 10.30 bis 21.30 Uhr

Samstag bis Sonntag: 10.30 bis 22 Uhr

Preise (pro Person)

Alle Escape Rooms kosten zwischen 24 und 35 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Mit der Bahn

Dauer der Fahrt (Startpunkt: Europaplatz Karlsruhe): 5 Minuten

Mit den Bahnlinien 2, 3, S1/S11, S2 und S5 bis zur Haltestelle Yorckstraße

Kostenpflichtige Parkplätze befinden sich in den umliegenden Straßen wie zum Beispiel der Sophienstraße.

Aktivitäten bei schlechtem Wetter: Neon Karlsruhe - 3D Schwarzlicht Minigolf

Minigolf ist eine beliebte Freizeitaktivät die bestimmt jeder von uns mindestens einmal im Leben gespielt hat. Das Schwarzlicht beim Neon Karlsruhe rundet den Spaß nochmal richtig ab und gibt zudem eine interessante Perspektive durch die 3D Optik. Auch in Ettlingen gibt ein Schwarzlichtminigolf.

Bild: Funnygolf in Ettlingen

Adresse: Daxlander Str. 68, 76185 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721-66992793

E-Mail: info@neon-karlsruhe

Öffnungszeiten

Montag und Dienstag: geschlossen

Mittwoch und Donnerstag: 16 bis 22 Uhr

Freitag: 15 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag: 12 bis 22 Uhr

Preise

Erwachsene: 12 Euro

Kinder (sechs bis 14 Jahre): 8 Euro

Kinder (bis fünf Jahre): freier Eintritt

Schulklassen (ab 20 Personen): 8 Euro pro Schüler

Getränke (Softdrinks, Wasser, Saft mit 0.4 und 0.5 Liter): jewelils 3 Euro

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Mit der Bahn

Dauer der Fahrt (Startpunkt: Europaplatz Karlsruhe): neun Minuten

Mit der Bahnlinie 3 Richtung Daxlanden bis zur Haltestelle Stadtwerke oder Eckenerstraße

Kostenlose Parkplätze gibt es vor Ort am Straßenrand.

Aktivitäten bei schlechtem Wetter: Ein Krimi Dinner in Karlsruhe

Der Tatort am Sonntag ist zu langweilig? Dann wäre das Karlsruher Krimi Dinner vielleicht eine Option. Hier haben Teilnehmer die Möglichkeit, den Schauspielern hautnah bei der Aufklärung eines Mordfalles über die Schulter zu schauen - und dabei ein Mehr-Gänge-Menü zu genießen.

Schonmal bei Mord und Totschlag zu Abend gegessen? | Bild: Schlosshotel Karlsruhe

Die Begeisterung für ein solches Spektakel kommt nicht nur in Baden-Württemberg zu kurz, sondern hat sich mittlerweile auch in den anderen Bundesländern ausgebreitet. In Karlsruhe gibt es diese besondere Art von Abendessen gleich zwei Mal. Als "Kriminal-Dinner" in der Kesselhaus Färberei und im Schlosshotel.

Kriminal-Dinner

Kontakt

Telefon (für Tickets): 01806-700733 (20 cent inklusive MwSt pro Anruf)

E-Mail: kontakt@das-kriminal-dinner.de

Termine und Preise

Um eine Dinnershow veranstalten zu können, muss eine bestimmte Anzahl von Menschen anwesend sein. Aus diesem Grund muss man bereits im Voraus die Tickets online kaufen. Die Preise beim Kriminal Dinner variieren zwischen 80 und 110 Euro.

Krimi Dinner im Schlosshotel Karlsruhe

Bereits seit über 100 Jahren besteht das Schlosshotel Karlsruhe und ist durch seine direkte Nähe zum Hauptbahnhof nicht zu verfehlen. Während eines 4-Sterne-Essen wird man durch ein Erlebnistheater, Krimidinner genannt, gut unterhalten.

Adresse: Bahnhofplatz 2, 76132 Karlsruhe

Kontakt

Telefon: 0721-38320

E-Mail: info@schlosshotelkarlsruhe.de

Baden-Württemberg Urlaub vor der Haustür: 6 märchenhafte Schlösser in Baden-Württemberg Das könnte Sie auch interessieren

Termine und Preise

Die Preise für die Tickets einer Dinnershow liegen im Schlosshotel Karlsruhe zwischen 79 und 89 Euro. Um an einer der angebotenen Shows teilnehmen zu können, muss man jedoch vorher die Tickets im Onlineshop buchen.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Mit der Bahn

Dauer der Fahrt (Startpunkt: Europaplatz Karlsruhe): zwischen 11 und 14 Minuten

Auf direktem Weg mit den Bahnlinie 3 und S1 bis zur Haltestelle Poststraße

Parkmöglichkeiten gibt direkt am Schlosshotel. Der Betrag des Parktickets kann an der Rezeption des Schlosshotels gezahlt werden.

Für vier Stunden: vier Euro

Für 24 Stunden: 15 Euro

Neben den Hoteleigenen Parkmöglichkeiten, stellt auch die Stadt Karlsruhe einige öffentliche Parkplätze in der Straße Am Stadtgarten bereit. Ebenso besitzt der Hauptbahnhof eine Tiefgarage, welche den Autofahrern zur Verfügung steht.