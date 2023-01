Zu Hause fällt allen die Decke auf den Kopf, aber draußen ist schlechtes Wetter? Dann sind Indoor-Spielplätze für Kinder ab dem kleinsten Alter genau das Richtige, um sich mal wieder richtig auszutoben. Eine Beschäftigung für die ganze Familie, die nicht nur am Wochenende möglich ist.

Monkey Town in Karlsruhe

Das Monkey Town in Karlsruhe eignet sich für alle, die nicht so weit fahren möchten. Dieser Indoor-Spielplatz bietet an jedem Tag der Woche Indoor-Aktivitäten für Kinder im Alter von 1-10 Jahren an. Hier kann gerutscht, geklettert und auf dem Trampolin gesprungen werden. Für kurze Spielpausen gibt es im Monkey Town ein Bistro mit Speisen und Getränken.

Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist bis auf Babynahrung, Obst und Gemüse nicht erlaubt. An allen Aktivitäten herrscht eine Sockenpflicht.

Wer hier einen Kindergeburtstag feiern möchte, kann auf der Homepage das gewünschte Angebotspaket reservieren.

Öffnungszeiten Monkey Town Karlsruhe

Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 bis 19Uhr

Ferien- und Feiertage: 10 bis 19Uhr

Eintrittspreise Monkey Town Karlsruhe

ab 1 und 2 Jahren: 6 Euro

ab 3 Jahren: 9,90 Euro

Kinder mit Behinderung (inkl. Begleitperson): 6 Euro

Eltern/Begleitpersonen: 4,50 Euro

Anfahrt Monkey Town Karlsruhe

Das Monkey Town liegt mit der Bahn zirka 25 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Einfach die Linie 2 in Richtung "Wolfartsweier" nehmen und bei der Neureuter Straße aussteigen. Danach sind es noch sieben Minuten zu Fuß.

Adresse Monkey Town Karlsruhe

Daimlerstraße 7

76185 Karlsruhe

Paselino in Wiernsheim

Bild: JOACHIM SCHMITT

Das Kinderparadies im Paselino bietet eine gute Location für einen Kindergeburtstag aber genauso auch für einen Familienausflug bei schlechtem Wetter. Es werden verschiedene Spielgeräte und Attraktionen, an denen gerutscht und getobt werden kann, angeboten.

Auf der Homepage kann das gewünschte Geburtstagspaket gebucht werden.

Öffnungszeiten Paselino Wiernsheim

Montag: Ruhetag

Dienstag bis Freitag: 14-19 Uhr

Samstag und Sonntag: 10-19 Uhr

Eintrittspreise Paselino Wiernsheim

2 bis 17 Jahre: 9 Euro

ab 18 Jahren: 5 Euro

ab 65 Jahren: kostenlos

Familienkarte: (2 Erwachsene und 2 Kids) 25 Euro, (1 Erwachsener und 2 Kids) 20 Euro

Anfahrt Paselino Wiernsheim

Aus der Innenstadt von Karlsruhe ist das Paselino 44 Kilometer entfernt. Mit dem Auto kann der Indoor-Spielplatz in zirka 45 min erreicht werden. Mit der Bahn (IRE und Bus) dauert die Fahrt zirka 1 Stunde.

Adresse Paselino Wiernsheim

Daimlerstraße 2

75446 Wiernsheim

OkiDoki Kinderland in Bühl

Im OkiDoki Kinderland erwartet die Kinder bei einem Besuch alles, was zum Toben gebraucht wird. Es gibt eine Riesen-Wellenrutsche, einen Tiefseilgarten und jede Menge weitere Indoor-Aktivitäten.

Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann gegen Pfand Unterhaltungsspiele ausleihen. Im ganzen Haus gilt eine Sockenpflicht (keine Nylonstrümpfe!).

Wer ohne Begleitperson das OkiDoki Kinderland besuchen möchte, kann auf der Homepage eine Vollmacht herunterladen. Eigene Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden. Es gibt aber auch eine Gastronomie vor Ort mit kostengünstigen Speisen.

Das Besondere am OkiDoki: Alle Kinder, die eine Klassenarbeit (nicht älter als einen Monat) mit der Note 1 vorzeigen, bekommen 2 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis. Dasselbe gilt für die Note 2 mit 1 Euro Rabatt.

Öffnungszeiten OkiDoki Kinderland Bühl

Montag bis Freitag: 14-19 Uhr

Samstag und Sonntag: 10-19 Uhr

Ferien- und Feiertage: 10-19 Uhr

Eintrittspreise OkiDoki Kinderland Bühl

Montag bis Freitag:

ab 1 Jahr: 4 Euro

ab 2 Jahren: 8,90 Euro

Erwachsene: 4,90 Euro

ab 65 Jahren: kostenlos

Samstag und Sonntag sowie Ferien- und Feiertage:

ab 1 Jahr: 5 Euro

ab 2 Jahren: 10 Euro

Erwachsene: 5,90 Euro

ab 65 Jahren: kostenlos

Ab 17 Uhr muss nur noch der halbe Preis gezahlt werden. Es ist keine EC/Kreditkartenzahlung möglich.

Anfahrt OkiDoki Kinderland Bühl

Mit dem Auto dauert es aus der Karlsruher Innenstadt zirka 45 Minuten (49 Kilometer) ins OkiDoki Kinderland. Mit der Bahn dauert die Anfahrt zwischen 40 Minuten und einer Stunde (RE).

Adresse OkiDoki Kinderland Bühl

Hägenichstraße 10

77815 Bühl

Fuxini in Mühlacker

Im Fuxini erwartet Sie Spaß für die ganze Familie auf einer Fläche von 2000qm. Von einer 10m langen Doppelrutsche bis hin zu einer Go-Kart Bahn ist im Fuxini alles dabei.

Das Besondere: Kinder ab 7 Jahren dürfen auf dem Rodeobulle "Bullini" das Reiten versuchen. Der Bulle ist auch für Erwachsene immer wieder ein Highlight.

Kinder ab 8 Jahren dürfen mit einer Vollmacht auch ohne eine Begleitperson das Fuxini besuchen. Auch hier gilt überall eine Sockenpflicht.

Wer einen Kindergeburtstag im Fuxini feiern möchte, kann diesen auf der Homepage anmelden.

Öffnungszeiten Fuxini Mühlacker

Montag: Ruhetag

Dienstag bis Freitag: 14-19 Uhr

Samstag und Sonntag: 10-19 Uhr

Eintrittspreise Fuxini Mühlacker

ab 2-15 Jahren: 10 Euro

ab 16 Jahren: 6 Euro

Anfahrt Fuxini Mühlacker

Das Fuxini in Mühlacker ist zirka 32 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Autofahrer brauchen von der Karlsruher Innenstadt zirka 45 Minuten. Mit der Bahn wird mindestens eine Stunde benötigt.

Adresse Fuxini Mühlacker

Pforzheimerstraße 113/1

75417 Mühlacker

Tibolin in Offenbach an der Queich

Auch im Tibolin gibt es alles was Kinder so zum Toben und Spielen brauchen. Die Go-Kart Bahn ist für viele das Highlight. Aber auch der Klettervulkan, das Piratenschiff und die Trampoline können überzeugen.

In das Tibolin dürfen eigene Speisen und Getränke mitgebracht werden. Es kann aber auch Essen und Trinken vor Ort gekauft werden. Kindergeburtstage können auch hier gefeiert werden. Hierfür einfach auf der Homepage reservieren.

Auch hier her dürfen Kinder mit einer Vollmacht alleine ohne Begleitperson kommen. Diese kann auf der Homepage heruntergeladen werden.

Öffnungszeiten Tibolin Offenbach

Montag und Dienstag: Ruhetag

Mittwoch bis Freitag: 14-18 Uhr

Samstag und Sonntag: 10-14 Uhr und 15-19 Uhr

Eintrittspreise Tibolin Offenbach

ab 1 Jahr: 5 Euro

ab 2 Jahren: 10 Euro

ab 18 Jahren: 5Euro

ab 65 Jahren: 2 Euro

Anfahrt Tibolin Offenbach

Das Tibolin in Offenbach ist rund 38 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Autofahrer brauchen etwa 40 Minuten dorthin. Wer mit der Bahn anreisen möchte, muss zirka eine Stunde Fahrzeit einplanen.

Adresse Tibolin Offenbach

Frant-Matt-Straße 13

76877 Offenbach an der Queich