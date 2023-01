von Lea Lange

So langsam kommt der Schnee auch in Deutschland an. In Karlsruhe gibt es traditionell wenig Schneefall und falls die bisherigen Schneeflocken für den ein oder anderen nicht ausreichend gewesen sein sollten, bietet es sich an, einen Ausflug in die schneeweiße Landschaft Baden-Württembergs zu unternehmen.

Für das erste Ziel muss man jedoch ein bisschen weiter fahren, doch es lohnt sich allemal:

Ausflugtipps rund um Karlsruhe: Wanderung von Riederich nach Metzingen

Entfernung von Karlsruhe: 96.6 Kilometer

Wanderstrecke: 2,5 Kilometer

Dauer: 22 Minuten

Adresse: Langenfeldstraße 2, 72585 Riederich Ein Mann geht vor dem Panorama der Schwäbischen Alb mit seinem Hund spazieren. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mit dem Auto dauert die Fahrt ungefähr zwei Stunden. Vom Karlsruher Hauptbahnhof erreicht man Metzingen innerhalb von vier Stunden.

Ausflugtipps rund um Karlsruhe: Vom Mummelsee bis zur Hornisgrinde

Entfernung von Karlsruhe: ungefähr 70 Kilometer

Wanderstrecke: 1,5 Kilometer

Dauer: 30 Minuten

Adresse: Mummelsee, 77889 Seebach

Innerhalb einer Stunde sollte man sich mit dem Auto am Ziel befinden und kann den Ausflug in vollen Zügen genießen. Entlang der B500 sind Parkplätze zwar vorhanden, doch diese können schnell überfüllt sein.

Bild: Pixabay

Von Karlsruhe aus geht es mit der Regionalbahn und einer Buslinie innerhalb von zwei Stunden am Mummelsee an und die Tour kann beginnen.

Die Besonderheit des Wanderweges: Man hat einen wunderbaren Ausblick ins Rheintal, auf die Schwarzwaldberge und bei der Hornisgrinde kann man auf einen Aussichtsturm steigen.

Ausflugtipps rund um Karlsruhe: Von Ruhestein bis zur Darmstädter Hütte

Entfernung von Karlsruhe: ungefähr 75 Kilometer

Strecke: 2,2 Kilometer

Dauer: 38 Minuten

Adresse: Skilift Ruhestein, 77889 Seebach

Für die Autofahrt sollte man ungefähr eine Stunde einplanen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauert es zirka zwei Stunden und fünfundvierzig Minuten.

Eine Frau geht durch ein verschneites Stück Wald spazieren. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Am Ruhestein, sowie an der Darmstädter Hütte gibt es Parkplätze. Mit dem Bus gelangt man vom Bahnhof Baden-Baden bis zum Nationalparkzentrum Ruhestein.

Natürlich kann man die Ausflüge zur Hornisgrinde und zur Darmstädter Hütte miteinander verbinden und eine größere Wanderung machen.

Es bietet sich an nach der Wanderung in der Darmstädter Hütte einkehren und sich von den kühlen Temperaturen erholen kann. Dort gibt es kalte wie auch warme Speisen und Getränke.

Ausflugtipps rund um Karlsruhe: Spaziergang zum Hohloh

Entfernung von Karlsruhe: ungefähr 51 Kilometer

Strecke: 2,6 Kilometer

Dauer: eine Stunde

Adresse: Hohloh, 76593 Gernsbach

Die Fahrt nach Gernsbach dauert mit dem Auto ungefähr eine Stunde und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zwei Stunden. Wer eine Studienkarte, Monatskarte oder Schoolcard für das gesamte KVV Liniennetz besitzt, kann hier gut wandern gehen. Denn mit dieser kommt man sogar bis zum Zielort.

Auch Autofahrer haben das Glück, nicht lange nach einem Parkplatz suchen zu müssen. Da sich dieser direkt am Ankunftsort befindet.

Nicht nur scheinen einige Wanderer unterwegs zu sein, sondern auch Rodler, die sich natürlich den Spaß im Schnee nicht entgehen lassen. Es wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man nicht von den Wanderwegen abweichen sollte, da man auf die Tiere Rücksicht nehmen sollte.

Ausflugtipps rund um Karlsruhe: Rundspaziergang Breitenbrunnen-Grashöhe-Brandrüttel

Entfernung von Karlsruhe: ungefähr 61.5 Kilometer

Strecke: 3,5 Kilometer

Dauer: zirka eine Stunde

Adresse: Kaltenbrunnen B500, 77887 Sasbachwalden

Um an das Ziel zu kommen, wird mindestens eine Stunde Zeit benötigt. Einige Gehminuten entfernt gibt es den "Waldparkplatz Ochsenstall", der einige Parkplätze bereit hält. Auch die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieselbe wie bei der Wanderstrecke "Von Ruhestein bis zur Darmstädter Hütte".

Was man sich unbedingt anschauen sollte: Den Blick auf das Rheinland, der sich über mehrere Kilometer erstreckt. Vor allem im Winter ist die Schneelandschaft auf jeden Fall einen Ausflug wert.