Zu gut ist die Erinnerung noch an die letzten Jahre geblieben, als wegen des Massen-Ansturms die Schwarzwaldhochstraße gesperrt werden musste. Klar, die Menschen hatten den Drang nach draußen zu gehen, nachdem das Coronavirus sämtliche Treffen im Innenbereich unmöglich machte.

Straßensperrungen je nach Verkehrslage möglich

Ob und inwiefern der Schwarzwald-Schneetourismus in diesem Winter zurückkommen wird, lässt sich aktuell aber kaum absehen. Das kommende Wochenende werde aber auf jeden Fall einen ersten Ausblick auf die Feiertage und die Wintersaison geben, wie das Polizeipräsidium Offenburg bestätigt. Denn: Sperrungen sind nicht erst seit Corona ein Thema.

"Am Anfang von Corona war es wirklich schlimm, danach wurde es besser. Aber ja, auch in diesem Jahr kann eine Straßensperrung erfolgen. Zum Beispiel, wenn keine Rettungsgasse mehr gebildet werden kann. Wir werden deshalb vor Ort auch Präsenz zeigen", gibt ein Sprecher der Polizei Offenburg zu Protokoll und ergänzt: "Vor 30 Jahren gab es das auch schon, wenn zu viel Betrieb war. Es ist also nicht unbedingt schlimmer als damals".

Hochnebel steht in den Tälern des Schwarzwalds und über der Rheinebene. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Das bestätigt auch das Landratsamt Rastatt:

"Wir stehen in Kontakt mit den anderen Landkreisen und dem Polizeipräsidium Offenburg. Wir werden uns die Situation vor Ort genau anschauen und beurteilen, wie sich die Lage entwickelt. Nur im äußersten Notfall, wenn beispielsweise die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird, sind Straßensperrungen denkbar. Wir werben für das umfangreiche ÖPNV-Angebot, das in den vergangenen Jahren stetig ausgeweitet und verbessert wurde", heißt es in einer E-Mail an die Redaktion.

Tourismusbranche erwartet keinen Ansturm

Eine Anfrage an die Schwarzwaldtourismus GmbH bezüglich einer ersten Schnee-Tourismus-Prognose fällt für diese Saison jedoch positiv aus. "Wir denken nicht, dass es nicht wieder zu Sperrungen kommen wird. Immerhin hat der Öpnv stark nachgebessert. Bezüglich Übernachtungen sind wir aber optimistisch, dass wir an Zeiten vor Corona anknüpfen können."

Auch das Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb gibt bezüglich Besucher-Ansturm (vorerst) "Entwarnung":

"Im Gaistal gibt es einen Skilift, der läuft aber an diesem Wochenende nicht. Auch die Langlauf-wurden Loipen noch nicht gespurt und die beliebten Schneeschuhwanderungen der Albtal Arena finden an diesem Wochenende nicht statt. Rodeln ist aktuell noch möglich und vermutlich – nach der Wettervorhersage – auch an den kommenden Tagen. Mit einem besonderen Ansturm rechnen wir die nächsten Tage nicht, freuen uns aber natürlich über alle, die zum Rodeln kommen möchten und, sobald möglich, zum Skifahren oder Winterwandern zu uns kommen."