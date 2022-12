Die gute Nachricht vorweg: Die kalten Tage bleiben uns bis zum Wochenende auf jeden Fall erhalten. Verantwortlich dafür ist das Tief "Colleen", das am Mittwoch über die Alpen ostwärts zieht und so für den Schnee in Karlsruhe sorgt.

"Die mildere Luft, die es zwischendurch herantransportiert, setzt sich in Karlsruhe voraussichtlich nicht durch, sodass der Niederschlag als Schnee niedergeht und nicht als gefährlicher Glatteisregen wie anderswo in Baden-Württemberg", teilt Mühr auf Nachfrage der Redaktion mit.

Zwar könne im Laufe des Tages der ein oder andere Zentimeter zusammenkommen, eine größere Mächtigkeit werde die Schneedecke aber nicht erreichen.

Bild: Thomas Riedel

Ab kommender Woche steigen die Temperaturen wieder

"Die Temperaturen bleiben leicht unter Null Grad. Ab Donnerstag und bis zum Wochenende sind keine neuen Schneefälle im Raum Karlsruhe zu erwarten. Zwar verlagert sich in der Nacht zum Freitag ein weiteres Tief südlich von uns ostwärts, sein Schneefallgebiet greift voraussichtlich aber nicht weit genug nach Norden bis nach Karlsruhe aus", so Mühr weiter.

So soll am Freitag, Samstag und am Sonntag ein trockenes und recht kaltes Winterwetter auf dem Programm stehen und auch die Sonne wieder häufig zum Vorschein kommen. Tagsüber liegen die Temperaturen bei Werten um Null Grad, in den Nächten soll leichter bis mäßiger Frost kommen. Doch damit sind die kalten Tage auch wieder passé.

"Mit Beginn der Weihnachtswoche stellt sich allerdings die Großwetterlage um. Intensive atlantische Tiefdrucktätigkeit lenkt milde Luft aus Südwesten heran, und Schnee hat keine Chance. Stattdessen muss bei Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad mit zeitweiligem Regen gerechnet werden", erklärt Mühr und ergänzt:

"In Karlsruhe, und nicht nur da, besteht kaum eine realistische Chance auf eine weiße Weihnacht. Immerhin. Eine gefährliche Sturmlage zeichnet sich derzeit auch nicht ab."