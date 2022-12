von ka-news.de

Wer in der Fächerstadt Karlsruhe den Abend mit einem Film ausklingen lassen möchte, hat hier unterschiedliche Möglichkeiten. Die Karlsruher Kinos bieten neben den aktuellen Filmhits auch Special-Programme und ermöglichen so allen Filmliebhabern ein exklusives Kinoerlebnis. Im Folgenden stellen wir die bekanntesten Kinos in Karlsruhe vor und geben einen Überblick über Specials, Preise und Öffnungszeiten.

Vielseitiges Kinoprogramm in den Karlsruher Kinos – Locations, Öffnungszeiten, Preise

Ob Open-Air-Kino, Kinderkino, Ladys Night oder Vorstellungen für besonders junge Kinogäste: Das Kinoprogramm in Karlsruhe bietet ganz unterschiedliches Filmvergnügen.

Filmpalast am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM Kino):

Direkt am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) befindet sich eines der bekanntesten Kinos in Karlsruhe: der Filmpalast am ZKM. Dieser bietet ein aktuelles Programm. Auch wer einen außergewöhnlichen Filmabend plant, wird hier fündig: Weibliche Zuschauerinnen können einen spannenden Film mit einem Glas Sekt im Lady-Palast genießen. Ein Extra an Überraschung bekommen Zuschauer in der Sneak-Preview.

Wo: Brauerstr. 40, 76135 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 12-21 Uhr; Freitag und Samstag: 12-23.15 Uhr; Sonntag: 10 -21 Uhr

Preise: zwischen 5 Euro und 9,50 Euro je nach Vorstellungstag und gegebenenfalls vorhandener Ermäßigung

Universum-City Karlsruhe

Im Universum-City sehen Cineasten Komödien, Dramen, Horrorfilme und vieles mehr direkt in der Innenstadt. Events wie Lady-Kino, Sneak-Preview und Best of Cinema sind weitere Angebote.

Wo: Kaiserstraße 152/154, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: eine halbe Stunde vor Beginn der ersten Vorstellung am jeweiligen Tag

Preise: zwischen 8 Euro und 10 Euro je nach Film

Unser Tipp: Mit dem Snack-Deal können Schüler in den Ferien Geld sparen

Haltestelle: Europaplatz

Bild: Universum City

Schauburg Karlsruhe

Das Karlsruher Kino Schauburg präsentiert ein vielfältiges Kinoprogramm und bietet besondere Vorstellungen wie beispielsweise Filme in 70 mm, Seniorenkino und Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera in New York. Ab dem 23. Juli 2022 können Besucher zudem Kinoabende unter freiem Himmel im Open Air Kino in Karlsruhe am Schloss Gottesaue genießen.

Wo: Marienstraße 16, 76137 Karlsruhe.

Open-Air-Kino im Sommer: Am Schloss Gottesaue 7, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo-So: 30 Min vor der ersten Vorstellung bis 20 Min nach der letzten Vorstellung.

Preise: variieren je nach Vorstellung

Haltestelle: Werderstraße, Philipp-Reis-Straße oder Volkswohnung

Die Schauburg in Karlsruhe | Bild: Lea Lange

Kinemathek Karlsruhe

Die Kinemathek Karlsruhe bietet mehr als reines Filmvergnügen: Verschiedene Projekte, darunter Film-Bildungs-Kino, Quartierkino, Kinemathik+ und das Filmforum machen die Kinemathek zu einer Anlaufstelle echter Filmfans. Die Kinemathek zeigt keine Blockbuster, sondern hat sich im Programm auf außergewöhnliche Filmproduktionen spezialisiert.

Wo: Kaiserpassage 6, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Di-Do: 18-20 Uhr; Fr: 18- 22 Uhr; Sa: 14-22 Uhr; So: 14-20 Uhr

Preise: regulär: 8 Euro; Mitglied: 6 Euro; ermäßigt: 7 Euro.

Haltestelle: Europaplatz