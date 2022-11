von Mia Schuhmacher

MömaX Geschichte

Die Geschichte des Möbelhaus mömaX beginnt im Herbst des Jahres 2002 im österreichischen Dornbirn. Hier wurde die Firma nicht nur gegründet, sondern auch die erste Filiale eröffnet. Das Ziel: Moderne Möbel, durch günstige Preise für mehr Menschen zugänglich zu machen.

Es dauerte nicht lange und das Möbelhaus erreichte bereits im darauffolgenden Jahr schon Deutschland. Die erste deutsche Filiale fand ihren Platz im bayerischen Hirschaid. Mit der Zeit verbreitete sich das Trendmöbelhaus nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa.

MömaX ist nach aktuellem Stand in neun europäischen Ländern vertreten. Zu diesen zählen außer Österreich und Deutschland noch Ungarn, Slowenien, Schweiz, Rumänien, Kroatien, Polen und Bulgarien. Auf diese neun Länder verteilt gibt es mittlerweile 99 mömaX Filialen. In Karlsruhe gibt es seit 2011 einen Mömax .

Das Unternehmen, das neben weiteren Marken ebenfalls zur XXXLutz-Gruppe gehört, wächst immer weiter. Für die nächsten Jahre sind bereits mindestens 20 neue Filialen geplant.

MömaX Karlsruhe Angebote

Bei wem das Prospekt nicht im Briefkasten landet, der kann es sich ganz einfach auch auf der Homepage von mömaX anschauen. Darin befinden sich zahlreiche Angebote des Trendmöbelhauses.

Wer keine Angebote verpassen möchte, kann sich auch zusätzlich per E-Mail zum Newsletter anmelden.

MömaX Karlsruhe Küchen

MömaX verfügt über eine große Auswahl an Küchen. Wem jedoch keine fertige Küche den eigenen Vorstellungen und Wünschen entspricht, kann es mit einer eigenen Küchenplanung versuchen. Dafür einfach per Email unter kuechenonline@moemax.de oder per Telefon unter 030 255 495 15600 einen Beratungstermin vereinbaren.

Die Beratung durch interne Küchenprofis findet kostenlos und unverbindlich statt. Es kann aber auch ohne Termin der Küchenkonfigurator auf der Homepage genutzt werden.

MömaX Karlsruhe Restaurant

Das MömaX Restaurant bietet vor, während oder nach einem Shopping-Tag eine große Auswahl an Leckereien. Es kann gefrühstückt, gesnackt aber auch eine ausgiebige Mahlzeit dort zu sich genommen werden. Vorab sollte jedoch gecheckt werden, ob die Filiale überhaupt ein Restaurant hat. Das ist nämlich nicht unbedingt in jeder Fiale der Fall. Doch die Karlsruher haben Glück! Die Filiale im Stadtteil Hagsfeld verfügt auch über ein Restaurant.

MömaX Karlsruhe Transporter

Wer bei mömaX fündig geworden ist und große Möbel nach Hause bringen möchte, steht oftmals vor einem Problem. Das Auto ist häufig zu klein für die gekaufte Ware. Damit die Möbel sicher nach Hause gelangen, kann man sich in den mömaX Filialen einen Transporter ausleihen.

Gezahlt wird eine Tages-Vollkaskoversicherung zum Preis von 33 Euro und eine Leihgebühr von 6,90 Euro. Mit dem Transporter darf eine Strecke von 150 Kilometern gefahren werden, ansonsten fällt eine Gebühr von 0,38 Euro pro weiteren Kilometer an.

Für weitere Infos und die Ausleihe muss ein Filialmitarbeiter vor Ort gefragt werden.

Der Mömax in Karlsruhe Hagsfeld.

MömaX Karlsruhe Abholung

MömaX bietet ein Click and Collect System an. So können gemütlich von daheim Produkte im Onlineshop angeschaut und gekauft werden. Bei der Bestellung muss angegeben werden, dass eine Selbstabholung stattfindet. Die Produkte werden bereits Online bezahlt und können sobald man benachrichtigt wird an der gewünschten Filiale abgeholt werden.

Zur Abholung muss die Bestellbestätigung und ein Ausweisdokument mitgenommen werden. Der Vorteil: Man spart sich die Lieferkosten.

MömaX Karlsruhe Rückgabe und Reklamation

Wurden die Produkte online bei Mömax bestellt, besteht die Möglichkeit, diese innerhalb von 30 Tagen zurückzuschicken. Hierfür kann aus der Bestellbestätigung das Retourenetikett und der Retourenschein verwendet werden.

Falls das Click and Collect System verwendet wurde, können die Produkte in der Filiale, in der sie abgeholt wurden, auch zurückgegeben werden. Bei Beschädigten Produkten muss sich der Kunde an das Kontaktcenter wenden.

MömaX Karlsruhe Kontakt und Adresse

Die Adresse der mömaX Filiale in Karlsruhe lautet:

Am Storrenacker 2

76139 Karlsruhe

Mömax Karlsruhe Telefonnummer und E-Mail

Telefon: +49 30 255 492 640

E-Mail: karlsruhe@moemax.de