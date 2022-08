von ka-news.de

Im September 2020 eröffnete Ikea in der Durlacher Allee 97, 76137 Karlsruhe. In den Bau des neuen Möbelhauses wurden über 100 Millionen Euro investiert. Über fünf Stockwerke verteilt finden sich bei Ikea Karlsruhe, dekorierte Räume mit Möbeln für Wohnzimmer, Küchen, Schlafzimmer, für große und kleine Wohnungen im skandinavischen Stil. Das kann man sich auch über einen virtuellen Ikea-Rundgang genauer ansehen. Der Kunde kauft die Möbel in Kartonagen verpackt und baut diese zu Hause selbst zusammen.

Ikea Karlsruhe – Öffnungszeiten

Als 54. Einrichtungshaus in Deutschland zieht das Ikea-Möbelhaus Besucher aus Karlsruhe und Umgebung an. Geöffnet ist der Ikea Karlsruhe:

Montags bis Donnerstags von 10 - 20 Uhr

Freitags und Samstags von 10 bis 21 Uhr

Öffnungszeiten Restaurant:

Montags bis Samstags von 10 bis 18.30 Uhr

Bild: Carsten Kitter/ Verena Müller-Witt

Transporter mieten, Kosten – Ikea Karlsruhe

Für den Transport der gekauften Waren hat Ikea Karlsruhe einige Optionen parat. Anhänger für das Fahrrad, das Auto oder ganze Lastenfahrräder können für drei Stunden kostenlos gemietet werden. Wer länger braucht, um die Möbel nach Hause zu transportieren, zahlt nach drei Stunden einen kleinen Aufpreis.

Transporter mieten:

Tarif pro Stunde 19,90 Euro (Ikea Family/Ikea für Unternehmen 15,90 Euro)

Tagtarif Montag - Donnerstag 99 Euro (Ikea Family/Ikea für Unternehmen 89 Euro)

Nachttarif 59,90 Euro (Ikea Family/Ikea für Unternehmen 44,90 Euro)

Wochenendtarif 139,90 Euro (Ikea Family/Ikea für Unternehmen 104,90 Euro)

Voraussetzungen für Anmietung eines Transporters:

Mindestalter von 19 Jahren

gültige Kreditkarte oder Paypal Konto

gültige Fahrerlaubnis seit mindestens einem Jahr

Neben der Selbstabholung oder Anmietung eines Transporters besteht auch die Möglichkeit sich den Ikea-Einkauf liefern zu lassen. Dieser kann entweder selbst im Möbelhaus zusammengestellt und vor Ort gekauft oder online bestellt werden. Bei letzterem stellt das Ikea Einrichtungshaus die Produkte zusammen. Die Kosten für eine Speditionslieferung, bei der die Produkte nicht selbst zusammengestellt werden, betragen:

bei einem Warenwert bis 300 Euro: 39 Euro

bei einem Warenwert bis 600 Euro: 69 Euro

bei einem Warenwert bis 1.000 Euro: 99 Euro

bei einem Warenwert ab 1.000 Euro: 129 Euro

Bild: Carsten Kitter/ Verena Müller-Witt

Ikea Karlsruhe – Restaurant

Im Restaurant des Ikea Karlsruhe gibt es verschiedene schwedische und lokale Gerichte. Neben saisonalen Hauptgerichten und Desserts gibt es auch verschiedene Kaffees, Tees oder heiße Schokolade. Kunden die eine Ikea Family Karte besitzen bekommen im Restaurant ein kostenloses Heißgetränk.

Zimtschnecken, Hotdogs und anderen Snacks gibt es im Bistro des Ikea Karlsruhe zu kaufen. Kunden können sich dort nach dem erfolgreichen Einkauf eine Stärkung holen.

Anfahrt Ikea Karlsruhe

Das Ikea-Einrichtungshaus in der Durlacher Allee 97 in Karlsruhe ist mit dem Auto, dem Fahrrad oder dem ÖPNV gut erreichbar, dafür wurde auch von Anfang an gesorgt. Das Straßensystem und die öffentlichen Verkehrsmittel wurden für den Ikea in Karlsruhe ausgebaut und angepasst für einen großen und andauernden Ansturm an Besuchern.

Bild: Carsten Kitter/ Verena Müller-Witt

Mit dem Fahrrad ist der Ikea Karlsruhe in nur 13 Minuten vom Hauptbahnhof zu erreichen. Der Anschluss an das Radnetz der Stadt und die über 300 Fahrradstellplätze sowie E-Bike-Ladestationen machen das Einrichtungshaus zu einem guten Ziel für Radfahrer.

Mit dem Auto erreichen Besucher den Ikea über die A5. Die Ausfahrt ist die 44.

Auch mit dem Öpnv ist der Ikea Karlsruhe gut zu erreichen. Die Haltestelle “Weinweg” ist nur wenige Meter vom Eingang entfernt. Dorthin fahren die:

S-Bahn Linien 4 oder 5

Straßenbahnlinie 1, 2, E oder NL 1

Angebote und Veranstaltungen im Ikea Karlsruhe

Das IKEA-Einrichtungshaus in Karlsruhe bietet regelmäßig Events und Aktionen an. Hier eine Übersicht der anstehenden Veranstaltungen im Ikea Karlsruhe.

Reklamation & Rückgabe im Ikea Karlsruhe

365 Tage haben Ikea Kunden Zeit, um gekaufte Produkte in neuem und unbenutztem Zustand zurückzugeben. Dieses Rückgaberecht gilt nicht für zugeschnittene Waren, Pflanzen oder Artikel aus der Fundgrube. Der Kassenzettel ist für die Rückgabe erforderlich. Und so funktioniert die Rückgabe:

Express-Rückgabe im Einrichtungshaus:

Die Rückgaben können online eingegeben werden. Vor Ort im Ikea geht die Rückgabe mit dem per Mail oder SMS erhaltenen Barcode schneller.

Die Rückgaben können online eingegeben werden. Vor Ort im Ikea geht die Rückgabe mit dem per Mail oder SMS erhaltenen Barcode schneller. Paketrücksendung:

Pakete bis maximal 30 kg (120x60x60 cm) können kostenpflichtig per DHL zurückgesendet werden.

Falls Produkte beschädigt oder unvollständig sind, können diese ebenfalls im Ikea Karlsruhe reklamiert werden. Der einfachste Weg, das Produkt zu reklamieren, ist, mit diesem sowie den Kaufunterlagen im Einrichtungshaus zu erscheinen. Alternativ besteht die Möglichkeit einen Termin zu vereinbaren, Kontakt zum Kundenservice aufzunehmen oder den Ersatzteilservice zu kontaktieren.

Bild: Carsten Kitter/ Verena Müller-Witt

Nachhaltigkeit im Ikea Karlsruhe

Auf dem begrünten Flachdach des Ikea Karlsruhe wachsen heimische Pflanzen und Kräuter und das Regenwasser wird im Ikea in der Durlacher Allee wiederverwendet. Zur Beleuchtung verwendet das Einrichtungshaus tageslichtgesteuerte LEDs und ist an das Fernwärmenetz der Stadt Karlsruhe angeschlossen. Auf den Aspekt der Nachhaltigkeit wurde beim Bau des Ikea Karlsruhe großen Wert gelegt.

Ikea Sortiment: skandinavisch, preisgünstig & individuell

Studenten, Ehepaare, Singles oder Familien sind die Zielgruppe des Unternehmens. Kunden, die modernes Design lieben, aber geringe finanzielle Mittel zur Verfügung haben.

Im Ikea haben Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Designs und Modellen, die zu Hause selbst zusammengebaut werden. Auch der Ikea Karlsruhe lockt mit günstigen Preisen.

Bild: Carsten Kitter/ Verena Müller-Witt

Individuelle Anpassungen und Entwürfe sind möglich: Direkt über die Website des Ikea-Einrichtungshauses oder mit einem Mitarbeiter vor Ort können Küchen oder Kleiderschränke individuell designt und zusammengestellt werden.

Wie der Ikea Karlsruhe entstanden ist, kann man sich auch im Zeitraffer ansehen.

