Karlsruhe vor 53 Minuten

Sparen statt plantschen: Können Karlsruher im Sommer noch ihren Pool mit Wasser füllen?

Die Temperaturen kratzen seit Tagen an der 30-Grad-Marke. Regen hat man in der Fächerstadt schon lange keinen mehr gesehen und die Böden sind entsprechend trocken. Muss in Karlsruhe daher bereits Wasser gespart werden?