"Der Hochsommer mit Temperaturen jenseits von 30 Grad ist vorerst nicht in Sicht", meint Meteorologe Bernhard Mühr in einem Gespräch mit ka-news.de. Das bedeute allerdings nicht, dass Karlsruhe auf jegliche Sommergefühle verzichten müsse, denn: "Es wird definitiv wärmer", so der Experte.

Was sagt das Thermometer?

Im Vergleich zu den Temperaturen von Ende Mai/Anfang Juni aus den Vorjahren werden die nächsten Wochen "normal temperiert". "Zumindest in den nächsten 10 Tagen ist also mit keiner Hitzewelle zu rechnen", erklärt Mühr.

Ein Außenthermometer zeigt knapp 40 Grad an: Die Welt muss sich nach einer Prognose wegen des nahenden Klimaphänomens El Niño bereits in diesem Jahr auf eine weitere Temperatursteigerung einstellen. | Bild: Jens Büttner/dpa

Stattdessen klettere das Thermometer bis Sonntag, 28. Mai, auf angenehme +20 Grad. "Das sind eigentlich perfekte Wetterbedingungen. Es bleibt vorerst fast durchgängig trocken und wird nicht zu heiß", sagt der Wetterexperte.

Starke Gewitter zu erwarten

Im weiteren Verlauf seien allerdings erneute Unwetter wie zuletzt im Enzkreis nicht auszuschließen - gar zu erwarten: "Für unseren mitteleuropäischen Sommer sind solche starken Gewitter ganz typische Wettererscheinungen", sagt der Meteorologe.

Auch massive Regenfälle gehören also zu dem Sommer im Raum Karlsruhe dazu. "Das war vor 100 Jahren schon so und wird auch weiterhin so bleiben", meint Mühr. Zu Regenfällen mit Überflutungen von Kellerräumen und Straßen als Folge käme es allerdings glücklicherweise recht selten, meint Mühr.

Wie wird der Sommer?

Um das Wetter für den ganzen Sommer 2023 zu bestimmen, wirft Dominik Jung, Meteorologe von wetter.net, einen Blick auf das CFS-Wettermodel. Dabei handelt es sich um ein experimentelles Model, welches lediglich grobe Simulationen für das monatliche Wetter bereitstellen kann, betont der Experte. Es handelt sich demnach nur um geschätzte Wettervorhersagen - aber Tendenzen ließen sich durchaus erkennen.

Raps, Wiesen, ein Apfelbaum - im nordsachsischen Hohenprießnitz blüht es. In den nächsten Tagen erwarten die Meteorologen in Mitteldeutschland wechselhaftes Wetter. | Bild: Sebastian Willnow/dpa

Eine dieser Tendenzen: Der Sommer 2023 "könnte" ein bis zwei Grad wärmer ausfallen als die neue Jahresmitteltemperatur, meint Jung. Was auf den ersten Blick kaum bedenklich erscheint, könne sich jedoch als eine beachtliche Steigerung herausstellen.

Bild: Screenshot/wetter.net

Die diesjährige Mitteltemperatur beträgt 12,7 Grad. "Damit liegt sie bereits ein Grad über den Werten von 1961-1990 und knapp 0,2 Grad über den Werten von 1991-2020", so Jung. Und auch was den Niederschlag angehe, zeichnen sich für den Mai 2023 Auffälligkeiten ab.

Nächste Zeit wird trocken

"In Teilen Deutschlands - vornehmlich im Süden und Westen - gab es im Mai eine Zunahme an Niederschlag", erklärt der Wetterexperte. Im Großteil der Bundesrepublik sei es in diesem Monat jedoch verhältnismäßig zu trocken gewesen.

Ein Vorbote des Herbstes oder doch nur die Hitze? Blätter eines Kastanienbaums verfärben sich bräunlich. Aufgrund der Trockenheit leiden die Stadtbäume. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Bis zum 8. Juni sei kaum mit Niederschlag zu rechnen, meint Jung. Somit werden nicht nur die nächsten Tage in Karlsruhe von sommerlichen Temperaturen und Trockenheit betroffen sein, sondern nahezu ganz Deutschland.