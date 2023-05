Pforzheim vor 2 Stunden

Unwetter im Enzkreis: Vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen in Pforzheim und Region

Das gestrige Unwetter am 22. Mai sorgte in weiten Teilen im Enzkreis für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller. Die Polizei Pforzheim bestätigt gegenüber ka-news.de bis dato rund 25 Einsätze in Koordination mit der Feuerwehr. Nach derzeitigem Stand kam es zu keinen Verletzten, oder Unfällen.