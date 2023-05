Karlsruhe vor 35 Minuten

Pfaff, Gritzner und Co: Traditionsfirmen in Karlsruhe - Die historische Serie im Überblick

Vom "Zündhütle", über Pfaff bis hin zur IWK. Karlsruhe hat seit jeher eine reiche Unternehmensgeschichte vorzuweisen. Aber was ist eigentlich aus diesen Firmen geworden? In unserer Serie "Traditionsunternehmen in Karlsruhe" nimmt ka-news.de-Mitarbeiterin Katherine Quinlan-Flatter einige dieser Häuser und ihre Gründer genauer unter die Lupe. Hier sind alle Artikel im Überblick.