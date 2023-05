Flomäkrte, Konzerte, Feste und vieles mehr gibt es auch am kommenden Wochenende in Karlsruhe. Regenfeste Kleidung ist aber auf jeden Fall ein Muss. Denn für Karlsruhe wurde trübes Wetter vorhergesagt.

Wochenende in Karlsruhe: 13. Mai, Durlacher Kruschtlmarkt

Sparfüchse aufgepasst! Am Samstag, 13. Mai, könnt ihr ab 8 Uhr auf dem Platz vor der Karlsburg in Durlach wieder nach Raritäten und versteckten Schätzen suchen. Denn dort findet erneut der beliebte Kruschtelmarkt-Flohmarkt statt.

Öffnungszeiten Kruschtelmarkt Durlach

Von 8 bis 16.15 Uhr, Abbau bis 16.30 Uhr

Adresse Kruschtelmarkt Durlach

Pfinztalstraße 9, 76227 Karlsruhe

Wochenende in Karlsruhe: 13. Mai, New Bands Festival

Internationaler Jugend- und Kulturverein in Kooperation mit dem TOLLHAUS Die Mitglieder der Band bestehen aus Musikern, die sich den Klängen und Dichtungen Anatoliens verschrieben haben. Sie singen Lieder in Türkisch, kurdisch und zazaisch und wollen damit der erzwungenen Assimilation entgegenwirken. | Bild: bernadette

Das New Bands Festival wird gemeinsam vom Jubez, Substage e.V, Tempel und dem Popnetz Karlsruhe organisiert. Newcomer aus dem Pop und Rockgenre haben sogar die Chance, einen Auftritt auf Das Fest oder auf dem Unifest zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich also!

Öffnungszeiten New Band Festival

Das New Bands Festival startet um 19.30. Ab 19 Uhr beginnt der Einlass.

Adresse News Band Festival

Substage, Alter Schlachthof 19, 76131 Karlsruhe

Ticketpreis New band Festival

Ein Ticket an der Abendkasse kostet 6 Euro. Die Veranstaltung ist ab 16 Jahren.

Wochenende in Karlsruhe: 13. Mai, die Große Impro-Nacht

Schmitz' Katze Improtheater (Symbolbild) | Bild: bernadette

Am Samstag findet die fünfte Große Impro-Nacht im Kulturhaus Mikado statt. Aber keine Sorge, hier wird keiner auf die Bühne gezerrt! Stattdessen können sich Besucher auf ein vielfältiges Programm der Karlsruher Impro-Szene freuen. Hier ist nichts einstudiert und auch die Gruppen werden spontan zusammengewürfelt.

Öffnungszeiten Impro-Nacht Mikado

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr

Adresse Impro-Nacht Mikado

Kulturhaus Mikado, Kanalweg 52

76149 Karlsruhe

Ticketpreise Impro-Nacht Mikado

Tickets für die Impro-Nacht gibt es online zu kaufen.

Normalpreis: 15,48 Euro

Studenten und Schüler: 11,34 Euro

Kinder: 8,24 Euro

Wochenende in Karlsruhe: 13. Mai, Pop-Up Laden im Modehaus Schöpf

Das Modehaus Schöpf heute. | Bild: Modehaus Schöpf

Das Modehaus Schöpf befindet sich seit dem Tod von Melitta Schöpf unter der Federführung der Diakonie. Dort entsteht nun am 13. Mai ein sogenannter "Pop-Up-Shop". Das Second-Hand Geschäft "Déja-Vu" zieht vorübergehend in das Modehaus ein. Zu kaufen gibt es Schmuck, Gemälde und andere Raritäten.

Öffnungszeiten Modehaus Schöpf

Ab 11 Uhr

Adresse Modehaus Schöpf

Modehaus Schöpf am Martkplatz Karlsruhe, 76133 Karlsruhe

Wochenende in Karlsruhe: 13. Mai, Südstadtfestival

Am Samstag findet zum 28. Mal das Südstadtfestival statt. Neben Info-Ständen verschiedener in der Südstadt verankerter Institutionen gibt es auch wieder ein abwechslungsreiches und interkulturelles Programm sowie kulinarische Köstlichkeiten.

Öffnungszeiten des Südstadtfestival

Ab 12 Uhr: Fußballturnier der Kinderinsel Süd

Ab 13 Uhr: Kinder-und Jugendprogramm mit Kreativ- und Bewegungsangeboten, Musik, Gesang und Tanz

17 bis 22 Uhr: musikalisches Abendprogramm

Adresse Südstadtfestival

Südstadtfestival auf dem Grünstreifen zwischen Marienstraße und Wilhelmstraße

Wochenende in Karlsruhe: 14. Mai, "ausgeschlachtet"

Bei "ausgeschlachtet" öffnen Kunstschaffende ihre Ateliers. Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Einmal sehen, wie es hinter den Kulissen eines Ateliers zugeht? Genau das ist am Sonntag, 14. Mai, auf dem Alten Schlachthof/ Kreativpark möglich. Insgesamt 50 Teilnehmer nehmen euch bei "ausgeschlachtet" auf eine "künstlerische Reise" mit. Das Event findet erstmals wieder seit Beginn der Corona-Pandemie statt.

Öffnungszeiten "ausgeschlachtet"

11 Uhr bis 18 Uhr

Adresse Alter Schlachthof

ausgeschlachtet e.V., Alter Schlachthof 19, 76131 Karlsruhe

Das Parken ist generell nur auf den gekennzeichneten Flächen (Stellplätze in den Höfen) erlaubt

Wochenende in Karlsruhe: 14. Mai, Oststadtfest

Der Kinder-Sommerzirkus findet dieses Jahr unter dem Motto "Hotel Maccaroni" im Otto-Dullenkopf-Park statt. | Bild: (ps)

Feiern im Zirkuszelt? Ja, das geht! Denn der Bürgerverein der Oststadt lädt zum Oststadtfest in den Zirkus "Maccaroni" in den Otto-Dullenkopf-Park. Mit dem Fassanstich, um 12 Uhr, startet auch das Bühnen- und Kulturprogramm. Hier könnt ihr nicht nur tanzen und feiern, sondern auch eure Mütter auf ein Glas Wein einladen. Denn, am 14. Mai ist auch Muttertag!

Öffnungszeiten Oststadtfest

Von 12 bis 20 Uhr

Adresse Oststadtfest

Zirkuszelt im Otto-Dullenkopf-Park, Wolfartsweierer Straße 11, 76137 Karlsruhe

Wochenende in Karlsruhe: 14. Mai, Wäscherinnen-Lauf

Wäscherinnen-Lauf Bulach | Bild: Thomas Pöhler

Auf die Platze, fertig, LOS! Neben der Badischen Meile gibt es in Karlsruhe auch andere Laufveranstaltungen, die einen Besuch wert sind. Dazu gehört der Wäscherinnen-Lauf.

Mit Schürzen oder Dirndl bekleidet, laufen die Damen durch den Stadtteil Bulach, das in der Vergangenheit für seine Wäscherinnen bekannt war. Weiter geht es dann in Richtung Beiertheim an der Alb entlang. Zeitgleich findet auch der Frauenlauf und der Hänsel-und-Gretel-Lauf statt.

Start und Programm Wäscherinnen-Lauf