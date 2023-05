Der ehemalige Schlachthof im Karlsruher Osten verwandelt sich seit dem Jahr 2006 in ein Areal der Kultur und Kreativwirtschaft. Den aktuellen Stand zu besichtigen und ins Gespräch mit den Nutzern zu kommen, dazu dient das schöne Event ausgeschlachtet 2023, der Tag der offenen Türen im Alten Schlachthof.

Das gesamte Gebiet verwandelt sich Mitte Mai in ein buntes Miteinander. Hier wird "gemalt und gefilmt, gerockt und gerollt, gebrutzelt und verspeist, und an einer Stelle spukt es sogar. Es wird gefuxt und geflowt, gestimmt und geröstet, gelacht und entworfen, getöpfert und geschmiedet, hier werden Strategien entwickelt, Flüchtlingen wird geholfen und Kreativlinge werden beraten." Zum Tag der offenen Türen gibt es auch an vielen Stellen schöne Verköstigung, zahlreiche Orte warten mit kleinen Besonderheiten auf.

Insgesamt sind in diesem Jahr über 50 "Teilnehmer" am Start, und alle freuen sich, dass es jetzt wieder losgeht: "Der Star ist ganz klar das Gelände selbst mit seinen vielen Protagonisten", so Johannes Frisch vom Kulturzentrum Tollhaus. Es ist ja viel passiert in der Zwischenzeit, es ist Neues entstanden, das Gelände ist gewachsen - es gab aber auch Fluktuation.

Neue Gebäude sind entstanden, andere wurden erschlossen

Neue Gebäude sind entstanden, andere wurden erschlossen, in manchen haben die Nutzer gewechselt, andere haben sich erweitert und nicht wenige sind ganz neu dazugekommen. Der Alte Schlachthof hat sich mit der Zeit wirklich wunderbar entwickelt.

Impression ausgeschlachtet 2019 | Bild: ausgeschlachtet e.V.

Von Maßschuhen bis zum Cartoon, vom Theaterstück zum Computerspiel oder vom Gemälde bis zur ausgefallenen Leuchte gibt es hier viele faszinierende Werkstätten und Berufe zu entdecken. Aber: "Das Gelände ist ja nie fertig", so ausgeschlachtet-Vorstand Gérald Rouvinez-Heymel. Für das Event werden 2.000 bis 3.000 Besucher erwartet.

Vorständin und Bildhauerin Antje Bessau erklärt auf die Frage, was so besonders ist an dem diesjährigen Schlachthof-Event, wie folgt: "Das Besondere ist dieses Jahr die Vielfalt! Es sind noch mal viel mehr Leute dabei, die Veranstaltung hat ja vier Jahre nicht stattgefunden. Das waren spezielle Zeiten, die sehr schwierig waren für alle.

Impression "Ausgeschlachtet" | Bild: Bernadette Wozniak-Fink

Deswegen ist es eben interessant, sich mit den Kreativen und Künstlern/Nutzern genau darüber zu unterhalten. Das Ganze ist ja auch und vor allem als Spaziergang gedacht, es gibt auch keinen Button, man kann sich frei bewegen und sich in aller Ruhe die Gebäude erkunden/ansehen und mit den Machern ins Gespräch kommen. Alles in allem also eine runde Sache!"

Termin: Sonntag, 14. Mai, 11 bis 18 Uhr, Alter Schlachthof/Kreativpark Ost, Karlsruhe, Eintritt frei!