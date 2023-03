"Das ehemalige Litfaß liegt wunderbar zentral und hat mitten in der Stadt einen ruhigen Biergarten. Die wohl bekannteste Kneipe in der Stadt hat viele Stammgäste die wir weiterhin mit lokalem Bier verwöhnen wollen", erklärt Bernd Gnann gegenüber ka-news.de. Nach Aufgabe des alten Schlachthofs erhoffe man sich am neuen Standort einen Neuanfang.

Bild: Jeremy Gob

Das Litfaß wurde neben Bernd Gnann von Hermann Gnann, Hilmar Schäuble, Christian Schäuble und Adrian Sanzillo übernommen. Im Zuge der zunehmenden Herausforderungen in der Gastronomie, sei das wesentliche Konzept: "Nachhaltigkeit in Sachen Essen", meint Gnann. "Auf der Speisekarte sind Bowls, Burger und klassische Speisen wie Schnitzel und handgeschabte Spätzle zu finden."

Bild: Jeremy Gob

Soviel zum Restaurant "Schwarzer Kater", doch was passiert mit dem ehemaligen Standort? "Für die Räumlichkeiten des alten Schlachthofs suche die Fächer GmbH derzeit nach einem Nachmieter", meint Gnann. Was dann daraus wird ist ungewiss.

Bild: Jeremy Gob

"Für die Räumlichkeiten der ehemaligen Schlachthof-Gaststätte wird auch künftig eine gastronomische Nutzung angestrebt", so viel verrät die Fächer GmbH. Die Suche nach einem neuen Mieter laufe derzeit weiter. "Über eventuell erforderliche Renovierungsmaßnahmen wird dann zu gegebener Zeit gemeinsam mit dem/der neuen Mieter/in befunden."