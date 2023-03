Das bunte Teilnehmerfeld des ersten Frauenlaufs im Stadtteil Bulach soll an die Tradition der tüchtigen Bulacher Wäscherinnen erinnern, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. "Fast zeitgleich startet am 14. Mai um ca. 15.05 Uhr der 3. Karlsruher Frauenlauf, ein klassischer Frauenlauf."

Es geht sowohl bei dem Bulacher Wäscherinnen-Lauf als auch beim Karlsruher Frauenlauf durch die Stadtteile Bulach und Beiertheim entlang der Alb. Mit einem Schlussspurt auf dem Sportgelände des Sportvereins TSV Bulach in der St.-Florian-Straße 14 sollen beide Läufe enden.

Wäscherinnen-Lauf | Bild: T. Riedel

Schon in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sollen sich mehr als doppelt so viele Läuferinnen wie im gleichen Zeitraum in Jahr 2019 angemeldet haben. Deshalb ist der Veranstalter zuversichtlich, dass die Anmeldezahlen des letzten Laufs übertroffen werden.

Hänsel+Gretel-Kinderlauf um 12 Uhr

Ebenfalls am 14. Mai startet der sechste Hänsel+Gretel-Lauf, dabei handelt es sich um einen Kinderspendenlauf. Dieser "bietet jungen Wäscherinnen und Wäschern im Alter von 4 bis 12 Jahren die Möglichkeit, an einem 400-Meter-Lauf teilzunehmen", so die Veranstalter in der Pressemitteilung.

Wäscherinnen-Lauf | Bild: M. Ripberger

Dabei wird das Motto "Give me five - Gib mir fünf" unterstützt. Das heißt von den sieben Euro Startgebühr pro Kind werden fünf Euro direkt vom Veranstalter gespendet. Auch die Gartenstadt Karlsruhe eG soll schon im Vorfeld eine Summe in Höhe von 500 Euro an die Stiftung Hänsel+Gretel gespendet haben.

Wer Interesse für die Frauenläufe, den Kinderlauf und/oder die Anmeldung hat, kann sich auf der Website des Wäscherinnen-Laufs oder den Social-Media-Kanälen (Facebook und Instagram) des Veranstalters informieren und anmelden.