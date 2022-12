Kurz gesagt, dem Fohlen gehe es bisher gut und es habe sich wunderbar mit beiden Eltern - Mama Binti und Papa William - in der Afrika-Savanne im Zoo eingelebt, erklärt Zoodirektor Matthias Reinschmidt in einem Gespräch mit ka-news.de.

Zebras sind ungestört

Dabei ist in und um den Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe in letzter Zeit so einiges passiert. Bauprojekte wurden abgeschlossen, Eisbär-Debatten gestartet und die Afrika-Savanne wird weiterhin umgestaltet.

Zoodirektor Matthias Reinschmidt bei der Eröffnung der Luchs-Anlage 2021. | Bild: Hammer Photographie

Anders als die Giraffen scheint sich die kleine Familie an den laufenden Bauarbeiten jedoch kaum zu stören. "Für die Giraffen war das zu viel Stress. Nur die Zebras sind in der Anlage geblieben", berichtet Reinschmidt.

"Immer noch namenlos"

Die fünf Zebras gehen also allem Anschein nach in Ruhe ihrem Alltag nach und genießen die Zeit mit ihrem Nachwuchs. Über den zusätzlichen Platz beschweren sie sich auch nicht. Doch eine Sache fehlt noch, um das Familienglück abzurunden. Ein Name für das Fohlen.

Obwohl das Fohlen bereits seit einigen Wochen auf der Welt ist, sei es immer noch namenlos, bestätigt eine Sprecherin des Zoos. Dafür müsse erst zweifelsfrei das Geschlecht bestimmt werden, ergänzt Zoodirektor Reinschmidt. Deshalb hat das ungeduldige Warten wohl leider noch kein Ende.